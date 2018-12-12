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İYİ Parti'den CHP'ye ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2018 16:10 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim ittifakı kapsamında İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı ve Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile görüştü - Koray Aydın, akşam saatlerinde Genel Başkan Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğini bildirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim ittifakı kapsamında İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı ve Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile görüştü.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı sürerken, Aydın ve Paçacı, CHP Genel Merkezi'ne geldi.

İki isim burada Kılıçdaroğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı görüşme, yaklaşık 20 dakika sürdü.

Koray Aydın, parti genel merkezinden ayrılırken basın mensuplarının ittifak görüşmelerine ilişkin sorusu üzerine, "Aramızda olan birtakım pürüzlerle ilgili bir görüşme yaptık. Akşam da Genel Başkanımız gelip Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Biz, ön görüşme yaptık." yanıtını verdi.

Bir süredir yürütülen ittifak çalışmaları kapsamında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın dünkü görüşmede İYİ Parti'ye CHP'nin son teklifini sunduğu, İYİ Parti'nin de bugün gerçekleştirilen Başkanlık Divanı toplantısında bu öneriyi değerlendirdiği öğrenildi.

Bu kapsamda, bu akşam bir araya gelecek Kılıçdaroğlu ve Akşener'in, ittifaka ilişkin görüşmelerin devam edip etmeyeceğini netleştirmesi bekleniyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı yerel seçim

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