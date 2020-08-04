İYİ Parti’den Devlet Bahçeli’ye yanıt

"İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yaptığı "Evine dön” çağrısına ilişkin Deutsche Welle Türkçe'ye açıklamada bulundu. Çıray "Bahçeli bu tür çıkışlarla sadece gerçek gündemi saklamaya çalışmıyor, partisinin hızla erimesini durdurmaya çalışıyor" dedi.

"Bahçeli'nin söyledikleri arasında Türkiye'nin gerçek gündemiyle ilgili bir şey yok” diyen Çıray "Sağlık sistemi batarken, Fırat'ın doğusunda de facto bir devlet kurulurken Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ne düşünmektedir, onu söylesin” diye konuştu.

Partinin kurucularından İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ise konuyla ilgili "Bahçeli'nin söylediklerine itibar etmiyoruz” dedi. "Türkiye büyük bir buhran geçiriyor” diyen Bahşi "Ekonomi krizde. Parası verildi, S-400'ler aktif hâle getirilemiyor, F-35'ler satın alındı, ABD el koydu” diye konuştu.

Bahçeli'den Akşener'e ‘evine dön' çağrısı

Bugün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi konusunda İYİ Parti lideri Meral Akşener'in HDP ve CHP'den farklı bir tutum aldığına dikkat çekmişti. Bahçeli "Sayın Akşener'in evine dönmesi doğru ve tutarlı olacaktır” diye konuşmuştu.