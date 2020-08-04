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İYİ Parti’den Devlet Bahçeli’ye yanıt

04.08.2020 18:38 | Son Güncelleme

Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yaptığı "evine dön" çağrısına İYİ Parti cephesinden yanıt geldi: "Bahçeli partisinin hızla erimesini durdurmaya çalışıyor.

İYİ Parti’den Devlet Bahçeli’ye yanıt

"İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yaptığı "Evine dön” çağrısına ilişkin Deutsche Welle Türkçe'ye açıklamada bulundu. Çıray "Bahçeli bu tür çıkışlarla sadece gerçek gündemi saklamaya çalışmıyor, partisinin hızla erimesini durdurmaya çalışıyor" dedi.

"Bahçeli'nin söyledikleri arasında Türkiye'nin gerçek gündemiyle ilgili bir şey yok” diyen Çıray "Sağlık sistemi batarken, Fırat'ın doğusunda de facto bir devlet kurulurken Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ne düşünmektedir, onu söylesin” diye konuştu.

Partinin kurucularından İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ise konuyla ilgili "Bahçeli'nin söylediklerine itibar etmiyoruz” dedi. "Türkiye büyük bir buhran geçiriyor” diyen Bahşi "Ekonomi krizde. Parası verildi, S-400'ler aktif hâle getirilemiyor, F-35'ler satın alındı, ABD el koydu” diye konuştu.

Bahçeli'den Akşener'e ‘evine dön' çağrısı

Bugün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi konusunda İYİ Parti lideri Meral Akşener'in HDP ve CHP'den farklı bir tutum aldığına dikkat çekmişti. Bahçeli "Sayın Akşener'in evine dönmesi doğru ve tutarlı olacaktır” diye konuşmuştu.

"Zillet İttifakı’nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP’nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanım'ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir" diyen Bahçeli "Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir" ifadesini kullandı.

DW / HK, EC, CÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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