HABER

İYİ Parti'den ekonomi değerlendirmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.09.2019 19:26 | Son Güncelleme

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı: - "Ekonominin anlık ve keyfi kararlar ile değil, önceden belirlenmiş stratejiler doğrultusunda yönetilmesi gerekir"

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığınca, ekonomideki gelişmelere ilişkin, "Ekonominin anlık ve keyfi kararlar ile değil, önceden belirlenmiş stratejiler doğrultusunda yönetilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada, Türkiye'de son aylarda yaşanan ekonomik gelişmelere işaret edilerek, Cumhurbaşkanlığı Para Politikası Kurulunca geçen hafta gerçekleştirilen toplantıda, politika faizinin 3,25 baz puan indirildiği hatırlatıldı.

Böylece iki ay içinde politika faizinin yüzde 24'ten yüzde 16,50'ye, mevduat faizlerinin de buna bağlı olarak yüzde 15-15,50 brüt seviyesine gerilemesinin sağlandığı belirtilerek, piyasaya yapılan bu müdahalelerin arkasında hiçbir temel ve bilimsel argümana dayanmayan "faiz düşerse enflasyon da düşer" anlayışının yer aldığı iddia edildi.

Açıklamada, bu söylemin gerçekleşmeyeceğinin gelecek günlerde anlaşılacağı, enflasyonun düşmesi sonucunda faiz ve kurların düşebileceği, buradaki sebep sonuç ilişkisinin ise kesin olmadığı aktarıldı.

Faizlerin düşürülmesinin başka bir etkisinin de döviz kurunun artması olasılığı olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekonominin anlık ve keyfi kararlar ile değil, önceden belirlenmiş stratejiler doğrultusunda yönetilmesi gerekir. Siyasi karar ile faiz düşürmek, siyasi karar ile enflasyonu düşük gösterme çabası, döviz kurunda yükselme potansiyeli yaratmakta ve bölgedeki siyasi, askeri gelişmeler ve uluslararası siyasetteki Türkiye aleyhine gelişmeler, Türk lirasının döviz karşısında değer kaybedebileceğini göstermektedir."

Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı
Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi başladıTürkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi başladı
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştüBakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
ekonomi faiz İYİ parti

En Çok Okunan Haberler

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

Saldırısı sonrası fiyatları rekor kırdı!

Saldırısı sonrası fiyatları rekor kırdı!

Yeni sevgilisi evli mi? Bomba iddia...

Yeni sevgilisi evli mi? Bomba iddia...

İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 'ihale' yetkisi

İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 'ihale' yetkisi

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Diğer Haberler
'Milletin canını çok yakıyor' dedi ve sayıları açıkladı!

'Milletin canını çok yakıyor' dedi ve sayıları açıkladı!

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Son dakika: Partiden ihraç edilmişti! CHP'den Aylin Nazlıaka kararı

Partiden ihraç edilmişti! CHP'den Aylin Nazlıaka kararı

Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı

Leyla Güven hakkında soruşturma!

Karamollaoğlu'ndan Akşener'e: Bir anahtar var bir de maymuncuk

Karamollaoğlu'ndan Akşener'e: Bir anahtar var bir de maymuncuk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.