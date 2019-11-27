İYİ Parti'den "Erken seçimden yana değiliz" açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Müstakil olarak bunca ağır yükün arasında seçim isteyen taraf olarak milletin çektiği ıstıraba sırtını dönmüş bir nobranlığın tarafı asla olmayız." dedi.

Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili açıklamasını aktaran Ağıralioğlu, hükümetin endişelerine katıldıklarını belirterek, bu kişilerin, primlerini devletin kendilerine yüklediği sorumluluk çerçevesinde yatırdıkları halde hak etmedikleri bir parayı istiyorlarmış gibi rencide edilmelerini doğru bulmadıklarını söyledi.

Yavuz Ağıralioğlu, bir gazetecinin erken seçimle ilgili sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Biz, erken seçim isteyen ve erken seçimi talep ederken memleketin bunca darboğazını görmezden gelip, bir siyasi rekabet ve hırsın içerisinde memleketin üstüne yeni yük yükleyen taraf olmak istemeyiz. Erken seçim, 'ben yönetemiyorum, seçime gitmekten başka çarem kalmadı' şeklinde bir hükümet beyanına dönüşürse, bu resti görürüz. Ama müstakil olarak bunca ağır yükün arasında seçim isteyen taraf olarak milletin çektiği ıstıraba sırtını dönmüş ve bunu umursamamış gibi bir nobranlığın tarafı asla olmayız."