İYİ Parti'den Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekat açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin, "Harekatın, verilen bütün silahların kullanılacağına dair bir kabul üzerine planlanması gerekmektedir. Biz ne devletimizi yolda bulduk ne de bir çadır devletiyiz." dedi.

Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bu hazırlıkları yakından takip ettiklerini, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen iznin bir yıl uzatılmasına ilişkin tezkerenin arkasında da siyasi iradeleriyle durduklarını söyledi.

"İç politikada iktidara olan bütün şerhlerimize, itirazlarımıza, tenkitlerimize, muhalefetimize rağmen dışarıda bizim tek partimiz vardır, oda al bayrak partisidir." diyen Ağıralioğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tweetine değinerek, "Türk devleti ABD'nin ekonomik birtakım yaptırımlarla tehdit edebileceği bir ülke olmaktan çıkmalıdır. Bunu yapabilmemizin yolu güçlü bir ekonomiyi, devleti ve milleti vücuda getirebilmekle doğru orantılıdır. TÜİK verileriyle sağlanamaz bu güç." ifadesini kullandı.