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İYİ Partiden istifa

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2018 15:53 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Göksel Taşçı, görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa etti

NEVŞEHİR (AA) - İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Göksel Taşçı, görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

Taşçı, yazılı açıklamasında, İYİ Partinin kuruluş amaçlarının hayata geçirilmesi konusunda bir gayret ve niyetin ortaya konulmaması sebebi ile görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifa gerekçesini detaylarıyla birlikte Genel Başkan Meral Akşener ile paylaştığını kaydeden Taşçı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Milliyetçiliği ve ülkücü fikriyatın iktidara taşınacağı umutları ve niyetleri ile kurmuş olduğumuz İYİ Partiden, kuruluş amaçlarının hayata geçirilmesi hususunda hiç bir gayret ve niyetin ortaya konulamaması sebebi ile Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Danışmanlığı ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. İstifa gerekçelerim genel başkana detayları ile birlikte sunulmuştur. Ülkücü bir ailenin ferdi olarak doğdum, ülkücü olarak yaşadım ve yine ülkücü olarak Allah'ın izniyle yaşamaya devam edeceğim. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim."

Taşçı, istifasını kişisel sosyal medya hesabından da paylaştı.

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