İYİ Parti'den istifa eden gençler AK Parti'ye geçti

"İYİ Parti'nin sergilediği duruşun ülke ve devlet menfaatlerinden uzaklaştığı ve bizlere hizmet etmediğini gençler olarak gördük. Gençlerimizle beraber istifamızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Bu bağlamda kendimize en yakın parti olarak AK Parti'yi görüp bu oluşumun içerisine girmeye karar verdik. Bu kararımızın arkasında sonuna kadar durup Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin milli ve beka menfaatlerini gözeterek ilerleyeceğimize söz veriyoruz."

Takva ise gençlerle bir arada olmanın enerjisi ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gençlerin seçim sürecine heyecan kattığını vurgulayan Takva, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en genç nüfusa sahip şehirlerinden Van'da gençlerin bu dokunuşu, duyarlılığı, bizim de gençler üzerinden yapmaya çalıştığımız yerel yönetim modelleriyle örtüştüğüne işaret ediyor. Dolayısıyla bu genç arkadaşlarımızın burada olması ne kadar doğru bir stratejiyle genç şehrimizi geleceğe taşımak konusundaki duyarlılığımızın da bir işareti olarak okunması gerekiyor. Bu şehrin geleceğini kurtaracak olanlar, bu şehrin gençleridir. Bu şehri yerel kalkınma modelleriyle dünyada farklı kılacak olanlar da bu şehrin gençleridir."

Konuşmaların ardından Beysüm ve beraberindekiler, AK Partili gençlerle halay çekti.

