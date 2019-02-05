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İYİ Parti’den istifa eden vekil AK Parti’ye geçiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 10:30 | Son Güncelleme

Yerel seçimler için partisinin CHP ile yaptığı Millet İttifakı nedeniyle birçok ilçenin CHP’ye bırakılmasına tepki göstererek İYİ Parti’den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal’ın AK Parti’ye geçeceği öğrenildi.Yerel seçimler için partisinin CHP ile yaptığı işbirliğinde birçok ilçede aday gösterilmemesine ve yerel dinamiklerin görüşlerinin alınmamasına tepki göstererek İYİ Parti’den istifa eden Tamer Akkal’ın bugün AK Parti’ye katılacağı öğrenildi.

Yerel seçimler için partisinin CHP ile yaptığı Millet İttifakı nedeniyle birçok ilçenin CHP’ye bırakılmasına tepki göstererek İYİ Parti’den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal’ın AK Parti’ye geçeceği öğrenildi.
Yerel seçimler için partisinin CHP ile yaptığı işbirliğinde birçok ilçede aday gösterilmemesine ve yerel dinamiklerin görüşlerinin alınmamasına tepki göstererek İYİ Parti’den istifa eden Tamer Akkal’ın bugün AK Parti’ye katılacağı öğrenildi. AK Parti’li kaynaklardan edinilen bilgiye göre Akkal’a bugün gün içinde AK Parti rozetinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı öğrenildi.
Tamer Akkal’ın AK Parti’ye katılmasıyla birlikte AK Parti’nin Manisa’daki milletvekili sayısı da 6’ya yükselmiş olacak.

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