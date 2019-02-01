İYİ Parti’den istifa eden vekil ile İYİ Parti il başkanı arasında sert ithamlar

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal ile İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, yaptıkları açıklamalarla birbirlerine karşı sert ithamlarda bulundu.

Geçtiğimiz 28 Ocak tarihinde, İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinin ’Millet İttifakı’nda yer alması ve yerel seçimlerde danışılmadan aday çıkarılmasını gerekçe göstererek, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Akkal’ın açıklamasının hemen ardından İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz da karşı bir açıklama yaparak, milletvekili Akkal’ın istifasının siyasi bir istifa olmadığını vurguladı ve kendisini vekil seçen İYİ Parti seçmeninden özür dilemesi gerektiğini ifade etti. Yaşanan sürecin ardından bugün yine her iki siyasi, birbirlerine sert ithamlarda bulundukları birer açıklama daha yaptı. İYİ Parti’den istifa ederek mecliste bağımsız olarak bulunan Manisa Milletvekili Tamer Akkal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İYİ Parti Genel Merkezinin ve bazı medya kuruluşlarının, yapmış olduğum istifa açıklamasındaki HDP ile ilgili kısmı bilinçli olarak çarpıtmasını ve farklı anlamlar yüklemesini esefle kınıyorum. Yaptığım açıklamada hiçbir İYİ Parti mensubunu ve geçmişte kader birliği yaptığım arkadaşlarımı töhmet altında bırakacak bir söylemde bulunmadım. Benim burada ifade ettiğim konu, terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmayarak, ‘Millet İttifakı’na dolaylı yoldan da olsa destek vermesi karşısında, İYİ Parti genel merkezinin sessiz kalarak adeta bu desteği kabullenmesidir. İYİ Parti mensubu olan pek çok Türk milliyetçisinin, CHP ile ittifak sonucu partinin geldiği konumdan rahatsız olduğu tüm teşkilatlar tarafından bilinen bir gerçektir. İYİ Parti Genel Merkezi partideki Türk milliyetçilerinin bu rahatsızlığını dikkate almadığı gibi, Başbuğ Alparslan Türkeş’in idamını isteyen, 5 yıla yakın bir süre hapis cezasına çarptıran, Ülkücüleri işkencelerden geçiren ve hapislerde çürüten Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’ in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına da itiraz etmemiştir. ‘Babanın suçu evlada yüklenemez’ diyerek kulağının üzerine yatanlar, Tunç Soyer’in babasının mirasına sahip çıktığı gerçeğini ve HDP mitinglerinde yaptığı konuşmaları görmezden gelerek Türk milliyetçileri nezdinde kendilerini küçük düşürmektedirler.”