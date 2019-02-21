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İYİ Parti'den istifa edip, AK Parti'ye geçtiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 16:58 | Son Güncelleme

Şırnak'ta İYİ Parti'den istifa eden 874 kişi, AK Parti'ye katıldı

Şırnak'ta İYİ Parti'den istifa eden 874 kişi, AK Parti'ye geçti.

İYİ Parti İl Başkanı Hasan Tatar, il ve ilçe yönetimi ile İYİ Parti Belediye Başkan adayı Hacı Özer'in de yer aldığı 874 kişinin AK Parti'ye geçmesi dolayısıyla tören yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen törende konuşan İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Hasan Tatar'ın daha önce partilerinin üyesi olduğunu belirterek, "Başka parti saflarına geçip, bugün tekrar yuvasına geri dönmüştür." dedi.

"Mevcut enerjisini il, ilçe ve belde teşkilatlarıyla memleketin hayrına vesile olması maksadıyla bizimle harcamaya niyetlenmiştir. Şırnak artık bir devri kapatıp, yeni bir devri açma noktasındadır. Şırnak, gençlerimizin hayalleri ve istikbali için daha kararlı duruş sergileme aşamasındadır. Merkez ve ilçeleri ile kenetlenmiş aşamadadır." ifadelerini kullanan Erkan, bu tablonun güçlerine güç, gururlarına gurur, umutlarına umut kattığını aktardı.

HDP'ye oy veren seçmene seslenen Erkan, şunları kaydetti:

"Partimiz hoşgörünün, tevazunun partisidir. Hiçbir şekilde kimseyi ötekileştirmeye hakkımız yoktur. Ay yıldızlı bayrak altında yaşayan vatandaşlarımız bizim başımızın tacıdır ve hizmetlerin en güzeline layıktır. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Şimdi bu farklılıkları büyük bir dinamizm ile sahaya aktarma zamanı gelmiştir."

AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka ile Şırnak'ın hizmetlerin en güzeline kavuşacağını ifade eden Erkan, seçilmesi halinde çok sayıda projenin hayata geçirileceğini belirtti.

Erkan, "Sayın Yarka'nın adaylık sürecinden itibaren önce CHP, şimdi de İYİ Partili dostlarımız partimizin saflarına katıldı. Bu vesileyle kendilerine partimize hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Hasan Tatar da il ve ilçe teşkilatları olarak İYİ Parti'den dün itibarıyla istifa ettiklerini, bugün de AK Parti'ye katıldıklarını söyledi.

"Memleket sevdalısı olarak daha iyi hizmet yapacağıma inandığım için böyle bir karar aldım." diyen Tatar, şöyle konuştu:

"İYİ Parti'nin benim düşüncelerime göre bir parti olmadığına inandım, onun için de böyle bir karar aldım. Tüm teşkilatım da benim düşünceme göre hareket etti. Cumhurbaşkanımızın cesareti takdire şayan. Bir dünya liderine sahibiz ve her zaman Genel Başkanımızın yanındayız."

Konuşmaların ardından 874 kişiye AK Parti rozeti takıldı.

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