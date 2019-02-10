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İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye katıldılar

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 14:04 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde aralarında eski ilçe başkan yardımcıları ve milletvekili aday adaylarının da olduğu çok sayıda kişi İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçti

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde aralarında eski ilçe başkan yardımcıları ve milletvekili aday adaylarının da olduğu çok sayıda kişi, İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye katıldı.

Eski İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Erdem, bir düğün salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İYİ Parti kurucu üyeleri ve yöneticileri ile milletvekili aday adaylarının da arasında olduğu 297 kişiyle istifa edip MHP'ye geçtiklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleyeceklerini belirten Erdem, "İYİ Parti saflarında birlikte yola çıktığımız, partinin Tarsus'ta kuruluşunda çok büyük emeği bulunan, maddi ve manevi desteğini esirgememiş değerli arkadaşlarımız, üye olmuş, oy vererek desteğini esirgememiş kardeşlerimizle aldığımız önemli kararı kamuoyuyla paylaşmak ve bu bağlamda İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçerek, Cumhur İttifakı'nın adayı Şevket Can'ı desteklediğimizi duyuruyoruz." diye konuştu.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da partilerine yeni katılanlarla daha da güçlendiklerini vurgulayarak, "Tarsus'ta hiçbir ayırım yapmadan her yere adil ve eşit hizmet götürmekteyiz. Ben tüm seçmenlerin oyuna talibim. Artık takım tutar gibi parti tutulmuyor. Ben Tarsus'ta yaşayan 336 bin Tarsuslu hemşehrimin belediye başkanıyım ve onların emrindeyim. 31 Mart seçimlerinde de Allah'ın izni, halkımızın takdiriyle sandıklarda oylarımızı patlatacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Can ve MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ile MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur MHP'ye katılan kişilere rozet taktı.

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