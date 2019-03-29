HABER

İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye katıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 17:50 | Son Güncelleme

Adana'da İYİ Parti Adana Kurucular Kurulu üyeleri Enver Aydın, Abdullah Kepir, Gülşah Boğa ve Kürşat Aktaş'ın da bulunduğu 150 kişi MHP'ye geçti

Adana'da İYİ Parti'den istifa eden 150 kişi MHP'ye geçti.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhur İttifakı Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş'ın seçim bürosunda düzenlenen törende, İYİ Parti üyesi 150 kişi MHP'ye katıldı.

MHP Çukurova İlçe Başkanı Hasan Öztuğ'un da hazır bulunduğu törende İYİ Parti Adana Kurucular Kurulu üyeleri Enver Aydın, Abdullah Kepir, Gülşah Boğa ve Kürşat Aktaş'ın da olduğu 150 kişiye MHP rozeti takıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Aydın, demokrasilerde partilerin ittifak yapmasının normal olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ancak bu seçimde terör örgütünün siyasi uzantıları ile iş birliği yapmak, ittifaklar kurmak milli vicdanın kabul edeceği bir durum değildir. Diğer illerde olduğu gibi HDP'li belediye meclis üyeleri adayları Adana’da da resmen Millet İttifakı’nın listelerinde yer almıştır. Bu gerçeği bizzat HDP'liler görüntülü ve sesli olarak ilan etmişlerdir. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya hiç kimsenin hakkı olamaz. HDP ile yapılan ittifakı içimize sindirmemiz mümkün değildir. 3-5 koltuk için böylesi bir çirkinliğe bulaşmanın bu dünyada da ahirette de cezası çetindir. Daha fazla sabredemedik ve yuvamıza dönme kararı aldık. Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz. Büyükşehir Belediyesinde Hüseyin Sözlü'yü, Çukurova'da Yusuf Baş'ı, diğer ilçelerde de yine Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekliyoruz."

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
- Otogarda seçim hareketliliği- Otogarda seçim hareketliliği
Oğluna kitabı sevdirmek için 1 yılda 219 hikaye kitabı okuduOğluna kitabı sevdirmek için 1 yılda 219 hikaye kitabı okudu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana İYİ parti MHP

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

AK Partili genci rencide etmek istedi! Paylaştığı videoya tepki yağıyor

AK Partili genci rencide etmek istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.