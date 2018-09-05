HABER

İYİ Partiden "ittifak yok" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2018 15:20 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kavuncu: "(Yerel seçimler) İttifak bizim gündemimizde yok. Biz, tüm il ve ilçelerde tek başımıza seçime girip, bütün belediyeleri alacak şekilde organize oluyoruz. İttifakla alakalı herhangi çalışmamız yok, olmayacak da" - "Yerel seçimler için sahaya iniyoruz. Divanda almış olduğumuz karar doğrultusunda, 17 Eylül itibarıyla genel merkezin belirlediği komisyonlar, Türkiye'deki bütün illeri, ilçeleri tek tek ziyaret edecek"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "İttifak bizim gündemimizde yok. Biz, tüm il ve ilçelerde tek başımıza seçime girip, bütün belediyeleri alacak şekilde organize oluyoruz. İttifakla alakalı herhangi çalışmamız yok, olmayacak da." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, parti genel merkezinde toplandı. Ayağından ameliyat geçirdiği için Genel Başkan Meral Akşener'in katılamadığı toplantı sonrası Kavuncu, basın açıklaması yaptı.

Kavuncu, ameliyatı başarılı geçen ve yarın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilecek Akşener'in bir hafta istirahat edeceğini belirtti.

İYİ Parti olarak önceliklerinin yerel seçimler olduğunu belirten Kavuncu, "Yerel seçimler için sahaya iniyoruz. Divanda almış olduğumuz karar doğrultusunda, 17 Eylül itibarıyla genel merkezin belirlediği komisyonlar, Türkiye'deki bütün illeri, ilçeleri tek tek ziyaret edecek." ifadesini kullandı.

Başkanlık Divanının tavsiyesi doğrultusunda hemen hemen bütün il başkanlıklarında istifaların gerçekleştiğini dile getiren Kavuncu, 17 Eylül'e kadar teşkilatlardaki yapılanmanın tamamlanmış olmasını ümit ettiğini belirtti.

Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarının iddialı bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Kavuncu, alacakları birçok il ve ilçe belediye başkanlıklarıyla, İYİ Partinin farkını, vizyonunu, çalışma arzusunu ve adaletini kamuoyuna göstermek istediklerini söyledi.

Kavuncu, ekonomideki sorunların gün geçtikte derinleştiğinin, piyasaların güvene ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Yıllık enflasyonda son 15 yılın rekorunun kırıldığını aktaran Kavuncu, şu değerlendirmede bulundu:

"(Enflasyon canavarını biz yendik) diye övünenler, bugün uygulanan yanlış ekonomi politikaları yüzünden filmi adeta 15 yıl geriye sarmış durumdalar. Meğerse enflasyon canavarı öldürülmemiş, aslında derin bir uykuya yatırılmış. Bugün o uykudan yavaş yavaş uyandığını görmekteyiz."

- "Türkiye'nin ikbali küçük değildir"

Hükümetin "dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağını" ifade ettiği Türkiye'yi ilk 20 ekonominin dışına çıkardığını savunan Kavuncu, iktidarın sorumluluğunun ülkeyi dış güçlerin oyuncağı olmaktan ve kırılgan ekonomik yapıdan kurtarmak olduğunu vurguladı.

Kavuncu, yaşananları dış mihraklara bağlamanın, içerideki problemleri görmezden gelmeye yol açtığına işaret ederek, "16 yıldır ülkeyi tek başına yönetip, ondan sonra da 'Trump'ın iki sözüyle ekonominin alt üst olduğunu' söylemek, Türkiye'nin gücünü ve onurunu ayaklar altına alan bir tutumdur. Türkiye'nin ikbali, bir ABD Başkanı'nın iki dudağı arasına sıkışacak kadar küçük değildir." dedi.

Buğra Kavuncu, 13 Eylül'de toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun, bağımsız bir karar vermesini ve enflasyonu dizginleyecek iradeyi göstermesini beklediklerini dile getirdi.

Dış politikaya da değinen Kavuncu, İdlib'de yaşananlara dikkati çekerek, silahlı çatışmaya varmayacak uzlaşıcı çözümlerin bulunması gerektiğine işaret etti.

- "Suriye bayram geçirilecek kadar güvenliyse..."

Türkiye'deki Suriyelilerin Kurban Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine gittiğini hatırlatan Kavuncu, "Suriye bayram geçirilecek kadar güvenli hale geldiyse artık bu mültecilerin Suriye'ye geri gönderilmesiyle alakalı çalışmalar bir an önce hayata geçirilmelidir. Çünkü Suriyeli mültecilerin yol açtığı maliyetler, mültecilerin Suriye'ye gönderilmesi için ortaya çıkacak maliyetin çok üstündedir." diye konuştu.

Üniversite yerleştirme sonuçlarına da değinen Kavuncu, 128 bin kontenjanın boş kaldığını, bunun nedeninin yap boz tahtasına dönmüş eğitim anlayışı olduğunu söyledi.

Kavuncu, bir basın mensubunun"Yerel seçimlerde İYİ Partinin bir ittifak yapıp yapmayacağı" sorusu üzerine, "İttifak bizim gündemimizde yok. Biz, tüm il ve ilçelerde tek başımıza seçime girip, bütün belediyeleri alacak şekilde organize oluyoruz. İttifakla alakalı herhangi çalışmamız yok, olmayacak da." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERTürkiye'de otomobil almak artık çok zor!Türkiye'de otomobil almak artık çok zor!
Bakan Dönmez: Hedefimiz ithal kömürü asgariye indirmekBakan Dönmez: Hedefimiz ithal kömürü asgariye indirmek
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağımMHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genel Başkan Meral Akşener ittifak İYİ Parti Başkanlık Divanı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor

Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

İlginizi Çekebilir

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım

MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım

30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin

30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin

24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü

24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü

Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir

Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimlerde ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimlerde ittifak açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.