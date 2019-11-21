İYİ Parti'den "iyi belediyecilik" çalıştayı

ESİN IŞIK - İYİ Parti, "iyi belediyecilik" çalıştayı düzenleyecek.

Edinilen bilgiye göre, çalıştayda, partinin yerel yönetimlere bakışı ve "iyi belediyecilik" kriterleri tartışılacak, belediyelere kaynak oluşturma ile imar ve ihale konusunda teknik bilgiler verilecek.

Mevcut yerel yönetimler yasasının artı ve eksi yönleriyle masaya yatırılacağı çalıştaya, İYİ Partili belediye başkanları, belediye ve il meclis üyeleri ile yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcıları katılacak.

Çalıştay çerçevesinde, ilki 23-24 Kasım'da Antalya'da yapılacak toplantının ikincisi aralıkta İzmir'de, üçüncüsü ise ocakta Samsun veya Erzurum'da düzenlenecek.

- "Yerelde İYİ Parti temsiliyetini nasıl sağlayacağız?"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, çalıştayın "Türkiye buluşmaları" adlı faaliyetleri kapsamında yapılacağını söyledi.

Ergun, öncelikle yerel yönetimde kaynaşmayı temin etmeyi, belediye başkanları, belediye meclis ve il meclis üyeleri ile yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcılarına belediyecilik ve belediye hizmetleri konularında teknik bilgi vermeyi amaçladıklarını vurguladı.