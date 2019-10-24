HABER

İYİ Parti'den "kadın üye" atağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Parti, kadın üye sayısını artırmak ve kadın konusunda politika üretmek için "Yaşam Kadınla Başlar" sloganıyla bölge toplantılarına başladı - Toplantılarla, kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve nafaka konularında teşkilatlar bilinçlendirilecek, kadının güçlendirilmesi noktasında teşkilatların, kadın kooperatiflerinin kurulmasına öncü olmaları sağlanacak

ESİN IŞIK - İYİ Parti, kadın üye sayısını artırmak ve kadın konusunda politika üretmek için "Yaşam Kadınla Başlar" sloganıyla bölge toplantılarına başladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığınca bu çerçevede 7 bölgede 15 toplantı yapılması planlanıyor.

Şu ana kadar Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde birer toplantı yapan Başkanlık, şubat ayında ilçe ve il kongreleri başlamadan çalışmayı bitirmeyi hedefliyor.

- Teşkilatlar bilinçlendirilecek

Parti, bu toplantılarla öncelikle kadın üye sayısını artıracak, kadınların parti faaliyetlerinde sahada aktif çalışmalarını sağlayacak.

Kadın konusunda politika üretmek, kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve nafaka konularında teşkilatların bilinçlendirileceği toplantılarda, toplumsal reflekslere sebep olan bu teşkilat üyelerine bilgi verilecek.

Toplantılarla ayrıca kadının güçlendirilmesi noktasında il ve ilçe teşkilatlarına yön verilecek, kadın kooperatifleri konusunda öncü olmaları sağlanacak.

Bölge toplantıları sonrası çözüm önerilerinin yer aldığı sonuç bildirgesi, Genel Başkan Meral Akşener'e sunulacak.

PARTNERHangisi diğerlerinden farklı?Hangisi diğerlerinden farklı?
Lisenin spor salonu inşaatı atıl kaldı Lisenin spor salonu inşaatı atıl kaldı 
Ruh sağlığında masalla terapi dönemiRuh sağlığında masalla terapi dönemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iyi partiden üye atağı

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'den duraktaki yolcuyu almayan sürücüye tepki

Belediye Başkanından duraktaki yolcuyu almayan sürücüye tepki

THY İtalya'daki grev nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

THY bazı seferlerini iptal etti

TEM otoyolu gişelere meyve yüklü kamyon çarptı

TEM'de korkunç kaza! Gören inanamadı

MHP’li Yalçın’dan oğlu Turan İlteber Yalçın'ın ölümü sonrası ilk açıklama

MHP’li Yalçın’dan oğlunun ölümü sonrası ilk açıklama

Sultangazi'de pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kamerada

Sultangazi'de pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kamerada

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.