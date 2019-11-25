İYİ Parti'den "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" açıklaması

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, "Kadınlarımız, hukuk nezdinde eşit haklara sahip olmasına rağmen, bugün hala temelinde eğitimsizlik yatan pek çok haksızlığın mağduriyetini yaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yanıkömeroğlu, "Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk kadınının tarih boyunca ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti devletinin en zor günleri olan kurtuluş ve kuruluş yıllarında benzersiz bir mücadele verdiğini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez" sözlerinin Türk kadınının ve gösterdiği özverinin dünya çapında örnek teşkil ettiğini aktaran Yanıkömeroğlu, birbiri ardına gelen savaş dönemleri boyunca eşlerini, kardeşlerini, evlatlarını ve nice sevdiklerini cephelere gönderen ve yine gerektiği anda, yavrusunu sırtına bağlayıp kağnıyla cepheye cephane taşımak için günlerce yol kat eden annelerden miras kalan dirayet ve cesaretin, Türk kadınının hayatın her alanında başarabileceklerinin teminatı olduğunu vurguladı.