İYİ Parti'den kayyum tepkisi

Görevden alınan isimlere seçim öncesi iyi hâl kağıdı verildiğini hatırlatan İYİ Parti Sözcüsü, iktidarın halka izahat borçlu olduğunu belirtti.Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanmasıyla ilgili İYİ Parti'den de bir açıklama geldi.

Bu konu nedeniyle bir araya gelen İYİ Parti Başkanlık Divanı'nın gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, iktidarın söz konusu kayyum atamalarıyla ilgili olarak halka "somut ve hukuki argümanlarla" bir izahat yapması gerektiğini söyledi.

Ağıralioğlu, "Eğer bazı belediye başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son beş ay içerisinde gerçekleşmişse bunu somut ve hukuki argümanlarla halka açıklamak iktidarın görevidir. İyi hâl kağıdı verdiğiniz, seçmen listelerinde ilan ettiğiniz, seçimde propaganda fırsatı tanıdığınız malum adayların, kazananlarına mazbata verip, dört ay sonra görevden uzaklaştırma iradenizi milletinize izah etme mesuliyeti bizzat iktidarındır" dedi.