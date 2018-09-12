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İYİ Parti'den KPSS için araştırma önergesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2018 15:05 | Son Güncelleme

İYİ Parti'den KPSS için araştırma önergesi

İYİ Parti, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarında hata bulunduğu yönündeki iddialarının araştırılmasını istedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, KPSS lisans oturumuna giren bazı adayların teknik bir hatadan dolayı mağdur olduklarını beyan ettikleri aktarıldı.

ÖSYM tarafından 24 Temmuz 'da açıklanan cevap anahtarı ile 31 Ağustos'ta açıklanan soru kitapçıklarındaki cevaplar ve optik formların tutarsız olduğunun iddia edildiği belirtilen gerekçede, bu teknik hataların 1 milyon 175 bin kişiyi etkilediği vurgulandı.

Önergede, söz konusu iddialara ilişkin Meclis Araştırma komisyonu kurulması talep edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti KPSS

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