İYİ Parti'den Mansur Yavaş'a destek

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Mansur Yavaş'ın Ankaralılara verdiği söz, haksız kazancın ve rantın önünü kesme sözüdür. Yavaş, bu sözünü tutacak, biz de haram ve rant ile mücadelesinde Yavaş'a destek olacağız." dedi.

Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, haksız imar emsal artışları ile sebep olunan haksız kazanç sürecinin ekonomiye ve millete en büyük kötülük olduğunu söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında Ankara'da usulsüz imar-emsal artışlarıyla FETÖ'ye sağlanan imkanlarla oluşturulan servetlerin ve tapu devirlerinin araştırılmasını istediklerini ifade eden Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Tapu devirleri, mal devirleri üzerinde sağlıklı bir araştırma yapılabilirse ve Ankara'da yaşanan rant-kayırma düzeninin devlet ve belediye imkanları ile oluşturulma geçmişi bütün detaylarıyla ortaya çıkartılabilirse bugün konuşulan mevzuların buz dağının görünen yüzü olduğu görülecektir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın Ankaralılara verdiği söz, haksız kazancın ve rantın önünü kesme sözüdür. Yavaş, bu sözünü tutacak, biz de haram ve rant ile mücadelesinde Yavaş'a destek olacağız."