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İYİ Parti’den MHP’ye geçtiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.08.2019 15:43 | Son Güncelleme

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine Kocaeli'de İYİ Partili 2 isim MHP’ye katıldı.

İYİ Parti’den MHP’ye geçtiler

Sebahattin AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)-MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine Kocaeli'de İYİ Partili 2 isim MHP’ye katıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partilerinden İYİ Parti’ye geçen eski MHP’lileri tekrar partilerine davet etti. Bahçeli’nin daveti üzerine Kocaeli'de İYİ Parti kurucular kurulu üyesi olan Mehmet Duran Yılmaz ve İYİ Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Ateş, MHP'ye geçti.
MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, parti binasında Mehmet Duran Yılmaz ve Muhammet Ateş’e rozetlerini takarak, 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.
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İYİ Parti’den MHP’ye geçtilerİYİ Parti’den MHP’ye geçtiler

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