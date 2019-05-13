İYİ Parti’den Mustafa Kemal Paşa ilçesinde seçimin iptali için yeniden müracaat

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, “Bursa’nın Mustafa Kemal Paşa ilçesi ile ilgili kurul kararının, İstanbul kararı doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi için yeniden müracaat ediyoruz” dedi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, seçim gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bursa’nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin kamu görevlisi olmadığı gerekçesi ile yaptıkları başvurunun reddedildiğini hatırlatan Seymen, tam kanunsuzluk iddiasıyla İstanbul kararı doğrultusunda bu başvurunun yeniden değerlendirilmesi için müracaatta bulunacaklarını söyledi. Seymen, 6 Mayıs 2019 tarihinde YSK’nın AK Parti’nin yaptığı müracaat üzerine sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin kamu görevlilerinden olmadığı iddiasıyla İstanbul seçimlerini iptal ettiğini anımsatarak, “Oysa daha önce seçim kanunun 29. maddesine aykırı olarak Bursa Mustafa Kemal Paşa ilçesinde sandık kurullarının kamu görevlilerinden olmayan kişiler tarafından teşkil edilmesi sebebiyle İYİ Parti olarak müracaat etmiştik ve bu müracaatımız YSK tarafından reddedildi. Aynı konuda yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri iptali de kabul edildi. Bu şunu gösteriyor; Türkiye’de maalesef hukuk, yapılan müracaatın içeriğine ve yasalara göre değil, müracaatı kimin yaptığına göre karar veriyor. Biz buna rağmen tarihine not düşmek için bugün Bursa’nın Mustafa Kemal Paşa ilçesi ile ilgili kurul kararının, İstanbul kararı doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi için yeniden müracaat ediyoruz” diye konutu.

“24 Haziran seçimlerine tam kanunsuzluk talebi”

31 Mart seçimleriyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında ilçe belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyelikleri için de iptali istemiyle daha önce başvuru yaptıklarını sözlerin ekleyen Seymen, “Bugün ayrıca 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçiminde de sandık kurulları aynı şekilde oluşturulduğundan tam kanunsuzluk sebebiyle bu seçimlerin de iptal edilmesi yönünde müracaatta bulunacağız” cümlelerini kullandı.

“Islak imzalı tutanaklar altından tespit edilmesi mümkün değil”

24 Haziran seçimlerine yönelik sandık kurulu ve memur üyelerinin kamu görevlilerinden olup olmadığına ilişkin tespitleri sorulan Seymen, “Sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin listelerinin, YSK tarafından siyasi partilere verilmesi mümkün olmadı. Bu seçimden sonra iki yerde müracaatımızı yaptık ve bu listeler bize de verilmedi. Takdir edersiniz, bu kadar sandık görevlisini ıslak imzalı tutanaklar altından tespit ederek belirlememiz mümkün değil. Biz müracaatımızda, AK Parti’nin yaptığı müracaat nasıl incelendiyse, nasıl ilçe seçim kurullarına YSK tarafından talimat verilerek tespit edildiyse, bize de aynısı yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“İstifa etmesi gerekenler bu binada”

İstanbul İl seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal’ın istifa etmesine dair yönetilen soruya da Seymen, “Demek ki bu hukuksuzluklara dayanamamış ve o yüzden istifa etmiş. Aslında istifa etmesi gerekenler bu binada, onu da söylemeden geçemeyeceğim” ifadelerini kullandı.

