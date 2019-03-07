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İyi Parti’den Nallıhan’da 15 istifa

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 08:14 | Son Güncelleme

Nallıhan İyi Parti teşkilatından 15 kişi istifa etti.İyi Parti Nallıhan Kurucu Mahalle Başkanı Seyfi Köksal’ın da aralarında bulunduğu 15 kişi, Belediye Meclis üyeliği için istifa ettirildikten sonra aday gösterilmeyince İyi Parti’den istifalarını verdiklerini açıkladı.Akşam saatlerinde Nallıhan’nın Çayırhan Mahallesi’nde AK Parti İlçe Başkanı Ertunç Güngör ve Nallıhan Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı İsmail Öntaş ile bir araya gelen İyi Parti Çayırhan Mahalle teşkilatı, İsmail Öntaş’a destek sözü verdi.

Nallıhan İyi Parti teşkilatından 15 kişi istifa etti.
İyi Parti Nallıhan Kurucu Mahalle Başkanı Seyfi Köksal’ın da aralarında bulunduğu 15 kişi, Belediye Meclis üyeliği için istifa ettirildikten sonra aday gösterilmeyince İyi Parti’den istifalarını verdiklerini açıkladı.
Akşam saatlerinde Nallıhan’nın Çayırhan Mahallesi’nde AK Parti İlçe Başkanı Ertunç Güngör ve Nallıhan Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı İsmail Öntaş ile bir araya gelen İyi Parti Çayırhan Mahalle teşkilatı, İsmail Öntaş’a destek sözü verdi.

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