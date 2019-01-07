HABER

İYİ Partiden "Siyasi Ahlak Kanunu Teklifi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2019 13:48 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal: - "Toplumun demokrasiye ve devlete olan güven duygusunun zaafa uğramasına neden olan siyasetteki yozlaşmanın bir an önce önüne geçilmesi gerekmektedir"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal, "Toplumun demokrasiye ve devlete olan güven duygusunun zaafa uğramasına neden olan siyasetteki yozlaşmanın bir an önce önüne geçilmesi gerekmektedir." dedi.

Bal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Grubu olarak hazırladıkları "Siyasi Ahlak Kanunu Teklifi"ni TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

"Ülkeyi yönetenlerin ya da siyasetçilerin, ahlak kurallarına uymaları için siyasi ahlak kurallarının özellikle bugünün Türkiye'sinde yasallaşması gerektiğini" savunan Bal, bu konudaki amacın, ahlaki değerlerin korunması ve siyasetin yozlaşmasının önüne geçilmesi olduğunu ifade etti.

Bal, "Toplumun demokrasiye ve devlete olan güven duygusunun zaafa uğramasına neden olan siyasetteki yozlaşmanın bir an önce önüne geçilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Her yıl siyasi partiler tarafından Meclise "Siyasi Ahlak Kanunu" ya da "Siyasi Etik Kanunu" adıyla kanun teklifleri verildiğini anımsatan Bal, bugüne kadar bu tekliflerin Genel Kurula inmediğini söyledi.

İYİ Parti'li Bal, teklifin içeriğine ilişkin de bilgi verdi.

TBMM'nin, devletin kuruluş ilkelerine, Türk milletinin ortak değerlerine, Türkiye'nin huzuruna ve kardeşliğine, parlamentonun itibarına, yetkilerine ve siyasetin ahlakına bir an evvel sahip çıkması gerektiğini söyleyen Bal, parlamentonun itibarının korunmasının, kamu vicdanını rahatsız eden konularda, Meclisin ahlaki bir duruş sergilemesiyle mümkün olacağını kaydetti.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde başlayan istifa tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine Bal, Yıldırım'ın anayasayı çiğnediğini savundu. Yıldırım'ın şu anda hukuksuzluk yaptığını öne süren Bal, "Anayasa çiğnenirse, bu ülkede hukuk kalmamış demektir. Biz de o yüzden bir şeylere dikkati çekmek için, tekrardan siyasetin ahlaki değerlere kavuşabilmesi ve yozlaşmanın önüne geçilebilmesi için böyle bir teklifi Meclisimize sunduk." diye konuştu.

Selçuk Özdağ'ın İYİ Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddialarına ilişkin soru üzerine Bal, "Manisa'da sadece bir aday adayımız yok, birçok aday adayımız var. Bunlar üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bunlar, komisyonlar tarafından değerlendirilecektir. Ona göre bir yol çizilecektir. Bu ülkeye hizmet edebilecek her vatandaşımızla biz yola devam etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

PARTNERKayıp Firavun'un mezarından dehşete düşüren görüntülerKayıp Firavun'un mezarından dehşete düşüren görüntüler
AK Parti'li Ünal: Millet bize 'Yürü' dedikçe yürürüz (2)AK Parti'li Ünal: Millet bize 'Yürü' dedikçe yürürüz (2)
AK Parti'nin Denizli adayları açıklandıAK Parti'nin Denizli adayları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal Siyasi Ahlak Kanunu Teklifi

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Belediye Başkan adayı Tahir Özatak hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yoksa ben bakan olurdum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bakan Gül: ABD'deki FETÖ soruşturması farklı gelişmelere gebe

Bakan Gül açıkladı: Soruşturma farklı gelişmelere gebe

CHP'li isimden dikkat çeken Erdoğan çıkışı: İsterse il yapabilir

CHP'li isimden dikkat çeken çıkış: Erdoğan yapabilir ama...

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de deprem! Başkan ve yönetim görevden alındı

CHP'de deprem! Başkan ve yönetim görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.