İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal, "Toplumun demokrasiye ve devlete olan güven duygusunun zaafa uğramasına neden olan siyasetteki yozlaşmanın bir an önce önüne geçilmesi gerekmektedir." dedi.

Bal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Grubu olarak hazırladıkları "Siyasi Ahlak Kanunu Teklifi"ni TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

"Ülkeyi yönetenlerin ya da siyasetçilerin, ahlak kurallarına uymaları için siyasi ahlak kurallarının özellikle bugünün Türkiye'sinde yasallaşması gerektiğini" savunan Bal, bu konudaki amacın, ahlaki değerlerin korunması ve siyasetin yozlaşmasının önüne geçilmesi olduğunu ifade etti.

Bal, "Toplumun demokrasiye ve devlete olan güven duygusunun zaafa uğramasına neden olan siyasetteki yozlaşmanın bir an önce önüne geçilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Her yıl siyasi partiler tarafından Meclise "Siyasi Ahlak Kanunu" ya da "Siyasi Etik Kanunu" adıyla kanun teklifleri verildiğini anımsatan Bal, bugüne kadar bu tekliflerin Genel Kurula inmediğini söyledi.