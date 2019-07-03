HABER

İYİ Parti'den TRT hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 13:23 | Son Güncelleme

İYİ Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın ekrana çıkarılmasıyla ilgili TRT hakkında suç duyurusunda bulundu

İYİ Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sırasında ekrana çıkarılmasıyla ilgili TRT hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bazı İYİ Parti milletvekilleriyle Ankara Adalet Sarayı'na gelen Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yaptığı açıklamada, TRT'nin 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimleri öncesi terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi olan ve 74 askerin şehit edilmesi emrini veren hain terörist Osman Öcalan'ı ekrana çıkarmasının Türk milletinin vakarını örselediğini söyledi.

Bu yayının TRT'nin yayın hayatına kara bir leke olarak geçtiğini belirten Türkkan, "Röportajda hain Osman Öcalan TRT aracılığıyla terör örgütünün cebir, şiddet, tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek övmüştür. Terörle Mücadele Kanunu'na göre açıkça suç işlemiştir. Bu programı hazırlayanlar, bu programın yayımlanmasına izin verenler Türk milletine karşı işlenmiş bu suçun sorumlularıdır ve Türk milletine karşı yargı önünde hesap vermek zorundadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkkan ve bazı milletvekilleri, daha sonra TRT hakkında "suçu ve suçluyu övme, kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma, terör örgütünün propagandasını yapma" iddialarının yer aldığı suç duyurusunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
Sıcaktan bunalan köpek içecek dolabına girdiSıcaktan bunalan köpek içecek dolabına girdi
Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıkınca hastaneye koştularFuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıkınca hastaneye koştular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti suç duyurusu TRT

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Piyasaların beklediği veri açıklandı

Piyasaların beklediği veri açıklandı

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ toplantısı

Van’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ toplantısı

Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıkınca hastaneye koştular

Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıkınca hastaneye koştular

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Canını kurtarmak isterken asfalta yapıştı!

Canını kurtarmak isterken asfalta yapıştı!

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar istifa etti

AK Parti İlçe Başkanı istifa etti

Son dakika! Çorlu tren kazası davasında gerginlik, mahkeme heyeti çekildi

Çorlu tren kazası davasında flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.