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İYİ Parti'den TRT'ye suç duyurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2019 14:03 | Son Güncelleme

İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi öncesi PKK'lı terörist Osman Öcalan'ın TRT ekranlarına çıkarılmasıyla ilgili, TRT Genel Müdürü ve kanal hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti'den TRT'ye suç duyurusu

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi öncesi PKK'lı terörist Osman Öcalan'ın TRT ekranlarına çıkarılmasıyla ilgili, TRT Genel Müdürü ve kanal hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
İYİ Parti Meclis grubu üyeleri, suç duyurusu dilekçesini teslim etmeden önce, Ankara Adliyesi önünde toplanarak, basın açıklaması yaptı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, TRT'nin asli görevinin, kamuoyunu tarafsız bilgilendirmek ve doğru bilgileri aktarmak olduğunu söyledi. Türkkan, "'TRT Kanunu'nun 5'inci maddesindeki genel yayın esaslarına göre, TRT'nin görevi, anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ve milli egemenliğini korumak ve kollamaktır. Gazilerimizin, şehitlerimizin ve bütün Türk milletinin vicdanlarını yaralayan röportaj, TRT ekranlarından yayınlandı. Bebek katili Abdullah Öcalan'ın kardeşi olan, 74 askerimizin katledilmesi emrini veren, hain terörist Osman Öcalan'ın TRT ekranlarına çıkarılması; Türk devletinin, milletinin vakarını örselemiştir" dedi.
Türkkan, yayınla 'Terörle Mücadele Kanunu'na göre, açıkça suç işlendiğini savunup, "Bu programı hazırlayanlar, yayınlanmasına izin verenler, Türk milletine karşı işlenmiş bu suçun sorumlularıdır ve yargı önünde hesap vermek zorundadır. Biz de grubumuzdaki milletvekili arkadaşlarımızla beraber Türkiye Cumhuriyeti savcılarına suç duyurusunda bulunmak üzere adliyedeyiz" dedi.
Basın açıklamasının ardından İYİ Parti'liler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçeyle başvurarak, TRT Genel Müdürü ve kanal hakkında 'suç ve suçluyu övme', 'kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma', 'terör örgütü propagandası yapmak'tan suç duyurusunda bulundu.

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