HABER

İYİ Parti'den Uşak'ta seçim sonucuna itiraz

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk: - "Uşak merkezde tüm sandıklarda seçim sonuçlarına itirazda bulunduk"

İYİ Parti, Uşak merkezde seçim sonuçlarına itiraz etti.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Uşak Adliyesi önünde, yerel seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Uşak merkez ilçe belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itirazda bulunduklarını vurgulayan Koncuk, şunları söyledi:

"Bizim tespitlerimize göre 3 bin 800'ün üzerinde geçersiz oy var. Bu kadar geçersiz oyun doğal olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle Uşak merkezde tüm sandıklarda seçim sonuçlarına itirazda bulunduk. Kazandığını iddia eden parti, binin üzerinde bir oyla kazandığını söylüyor. Burada geçersiz oyların dağılımı çok önemli. Seçimin sonucunu değiştirebilecek kadar çok geçersiz oyun bulunduğunu düşünüyoruz."

Koncuk, milletin iradesine saygılı olduklarını dile getirdi.

İYİ Parti Uşak İl Başkanı Naci Yıldırım ise bugün ilçe seçim kurulundan geçici sonuçları öğreneceklerini, ellerindeki neticelerle kıyasladıklarında kamuoyuna bilgi vereceklerini kaydetti.

Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor
Seçimi kazandı rakiplerine yemek söylediSeçimi kazandı rakiplerine yemek söyledi
Beytüşşebap’ta AK Partili vatandaşlar seçim zaferini kutladıBeytüşşebap’ta AK Partili vatandaşlar seçim zaferini kutladı
Anahtar Kelimeler:
İl Seçim Kurulu itiraz İYİ parti seçim sonuç

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.