HABER

İYİ Parti'den VakıfBank hisselerinin Hazine'ye devrine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 15:50 | Son Güncelleme

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı: - "Eğer Türkiye'de vakıflar ile ilgili uygulamalar Türk Medeni Kanunu'nun ve Anayasa'nın güvencesinde ise yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptal edilmesi gerekir"

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, VakıfBank hisselerinden bir bölümünün Hazine'ye devrine ilişkin, "Eğer Türkiye'de vakıflar ile ilgili uygulamalar Türk Medeni Kanunu'nun ve Anayasa'nın güvencesinde ise yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptal edilmesi gerekir." dedi.

Paçacı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, VakıfBank hisselerinden Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisselerin Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine'ye devredilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği VakıfBank hisselerinin satılabilir veya devredilebilir olmadığını belirten Paçacı, "Vakıf malı tahsisli maldır, tahsis edilen vakıf veya amaç haricinde kullanılamaz. Vakıflar Genel Müdürlüğünün VakıfBank'taki hisseleri mazbut vakıflara ait olup Osmanlı dönemi vakıflarına ait gelirler ile kurulan bir bankadır." ifadelerini kullandı.

Paçacı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu varlığı vakıflar adına idare ettiğini, devredilen hisselerin herhangi bir idari organa ait olmadığını belirtti.

İçinde bulunulan ekonomik ortamda bankanın satış işine girişilmesinin kabul edilebilir olmadığını savunan Paçacı, "Bu durumda bilançosunda karlılığının en az olduğu kriz döneminde banka satmak, yok pahasına bir satış olacaktır. Bu durum piyasada 'ucuza mal kapatmak' anlamına gelir ve bu durum hukuk devleti anlayışı ile uyuşmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Paçacı, bu değişimin bankaya doğrudan siyasi müdahale olarak görüleceğini öne sürerek, "Bu el değiştirmede dışarıdan Türkiye analizi yapan kurumlar ve Türkiye'deki yabancı yatırımcıları olumsuz etkileyecektir. Güven kaybı artarak devam edecektir." dedi.

Paçacı, yasaların ve kamuoyunun, vakıf malı olan kamu bankası VakıfBank'a bugüne kadar sahip çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğer ülkede Sermaye Piyasası Kanunu, Vakıflar Kanunu varsa eğer Türkiye'de vakıflar ile ilgili uygulamalar Türk Medeni Kanunu'nun ve Anayasa'nın güvencesinde ise yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptal edilmesi gerekir."

PARTNERSıla: Hazer’e laf etmek namussuzcaSıla: Hazer’e laf etmek namussuzca
Ceren için Fatsa’da 3 bin kişi yürüdüCeren için Fatsa’da 3 bin kişi yürüdü
Türkiye’de ilk kez Samsun’da kurulacakTürkiye’de ilk kez Samsun’da kurulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı Vakıfbank

En Çok Okunan Haberler

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Dikkat! Kuvvetli donacağız

Dikkat! Kuvvetli donacağız

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu'ndan kritik atama! Interpol eski müdürü, İBB'de daire başkanı oldu

İmamoğlu, Interpol eski müdürünü İBB'de daire başkanı olarak atadı

Zorla aracına aldı, döverek gasp etti ve yola kenarına attı

Gazetecilere dönüp 'hepsini döveceğim' dedi

13 yaşındaki Aslı’dan 5 gündür haber alınamıyor

Aslı'dan 5 gündür haber yok...

Kağıthane'de dehşet! 3 kişiyi bıçakladı, koşarak kaçtı

Kağıthane'de dehşet! 3 kişiyi bıçakladı, koşarak kaçtı

Maden kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti

Gece yarısı korkunç haber!

Denizli'de vahşet! Ev arkadaşı olduğu 2 kişiyi öldürdü

Vahşet! 2 ev arkadaşını vahşice öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.