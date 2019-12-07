İYİ Parti'den VakıfBank hisselerinin Hazine'ye devrine ilişkin açıklama

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, VakıfBank hisselerinden bir bölümünün Hazine'ye devrine ilişkin, "Eğer Türkiye'de vakıflar ile ilgili uygulamalar Türk Medeni Kanunu'nun ve Anayasa'nın güvencesinde ise yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptal edilmesi gerekir." dedi.

Paçacı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, VakıfBank hisselerinden Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisselerin Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine'ye devredilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği VakıfBank hisselerinin satılabilir veya devredilebilir olmadığını belirten Paçacı, "Vakıf malı tahsisli maldır, tahsis edilen vakıf veya amaç haricinde kullanılamaz. Vakıflar Genel Müdürlüğünün VakıfBank'taki hisseleri mazbut vakıflara ait olup Osmanlı dönemi vakıflarına ait gelirler ile kurulan bir bankadır." ifadelerini kullandı.

Paçacı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu varlığı vakıflar adına idare ettiğini, devredilen hisselerin herhangi bir idari organa ait olmadığını belirtti.