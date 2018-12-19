İYİ Parti'den Yavaş'a destek açıklaması

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Mansur Yavaş'ın CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin, "İYİ Parti olarak hem Yavaş'ın şahsında hem de yaptığımız anlaşma gereği tam desteğimizi vereceğimizi ifade edebilirim." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Paçacı, Ankara'daki tren kazasında yaşamını yitirenlere rahmet dileyerek, hükümetin konunun üzerine ciddiyetle gitmesi ve bundan sonra bu tür elim kazaların yaşanmaması için tedbirler alması gerektiğini söyledi.

Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren Paçacı, iktidarın Fırat'ın doğusuna ilişkin politikasının da söylemlerden öteye gidemediğini iddia etti. Paçacı, "AK Parti hükümetinin iç çelişki ve çatışmalardan kurtulup Şam ile el sıkışmasının zamanı gelmiştir ve geçmektedir." ifadesini kullandı.

Paçacı, gazetecilerin Mansur Yavaş'ın CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin bir sorusu üzerine, kendilerinin Yavaş'ın adaylığını arzu ettiklerini ancak Yavaş'ın ise "CHP listesinden girmesi halinde daha şanslı olabileceği"ni söylediğini belirtti. Paçacı, "İYİ Parti olarak hem Yavaş'ın şahsında hem de yaptığımız anlaşma gereği tam desteğimizi vereceğimizi ifade edebilirim." diye konuştu.