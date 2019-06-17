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İYİ Parti'den YSK'ya 'Mustafakemalpaşa' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 18:11 | Son Güncelleme

BURSA'da İYİ Parti Başkanı Yahya Bahadır, Mustafakemalpaşa ilçesinde 31 Mart tarihinde bazı sandık kurullarının yasaya aykırı olarak belediyede çalışan daire amirleri tarafından oluşturulduğuna yönelik ikinci itirazlarının da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedilmesine tepki gösterdi.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da İYİ Parti Başkanı Yahya Bahadır, Mustafakemalpaşa ilçesinde 31 Mart tarihinde bazı sandık kurullarının yasaya aykırı olarak belediyede çalışan daire amirleri tarafından oluşturulduğuna yönelik ikinci itirazlarının da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedilmesine tepki gösterdi. Bahadır, "İstanbul seçimlerinin iptali gerekçeleri ile bire bir aynı olmasına rağmen, YSK'nın çifte standart uygulayarak partilere göre karar verdiğini kamuoyuna duyuyoruz" dedi. İYİ Parti İl Başkanı Yahya Bahadır ve bir grup partili, Bursa Adliye Sarayı önünde itirazlarının reddedilmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. YSK’yı eleştiren İYİ Parti İl Başkanı Bahadır, "Mustafakemalpaşa ilçemizde bazı sandık kurullarının yasaya aykırı olarak belediyede çalışan daire amirleri tarafından oluşturulmuş olması nedeni ile 10 Nisan 2019 tarihinde yapmış olduğumuz ‘Olağanüstü itiraz’ başvurumuz ‘askı süresi içinde sandık kurullarına itiraz edilmediği’ gerekçesi ile doğru dürüst inceleme bile yapılmadan iki gün içinde jet hızı ile YSK tarafından reddedildi" dedi. Ardından İstanbul ilinde seçimi kaybeden AK Parti'nin aynı gerekçelerle yapmış olduğu olağanüstü itirazın tam aksine kararla kabul edildiğini ifade eden Bahadır, şunları söyledi: "İstanbul ve Mustafakemalpaşa için ayrı gerekçelerle sandık kurullarının oluşumu ile ilgili YSK tarafından verilen iki ayrı kararın birbiri ile çeliştiğini ve bunun hukuka aykırı olduğunu söylemiştik. İtirazların partilere göre mi karar verildiğini sormuş ve İstanbul kararını emsal göstererek yeni delillerle tekrar başvuracağımızı ifade etmiştik. 14 Mayıs 2019 tarihinde ‘Tam kanunsuzluk’ nedeniyle verdiğimiz ikinci dilekçemizle 11 sandık kurulunun devlet memuru olmayan belediye çalışan taşeron işçilerden oluşması nedeniyle İstanbul seçimleri için aynı gerekçelerle verilen kararı da emsal göstererek Mustafakemalpaşa ilçemizde de seçimin iptal edilerek yenilenmesi gerektiğini tekraren talep etmiştik. İkinci talebimizin de İstanbul seçimlerinin iptali gerekçeleri ile bire bir aynı olmasına rağmen İstanbul seçimlerinin tekrarına kilitlenen Türkiye gündemi içinde YSK’nın hala nasıl hukuksuz bir şekilde çifte standart uygulayarak partilere göre karar verdiğini kamuoyuna duyuyoruz. Hukuki yolların artık tükenmiş olduğu bu noktada tekrarlanacak İstanbul seçimlerinde, aziz milletimizin verdiği oylarına sahip çıkarak ilahi adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. 23 Haziran Pazar günü tekrarlanacak olan İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun daha yüksek oyla tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçileceğini inancımız tam olduğunu kamuoyuna ilan ediyoruz." Yapılan açıklamayı alkışlayan partililer, daha sonra Bursa Adliye Sarayı önünden ayrıldı.

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