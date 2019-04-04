İYİ Parti'den, Yunusemre'deki seçimlere itiraz açıklaması

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) - İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ile Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki seçimlerin itiraz süreciyle ilgili ortak basın toplantısı düzenledi. Eryılmaz, Yunusemre ilçesindeki yerel seçimleri 21 oy farkla kaybeden Millet İttifakı adayı İYİ Partili Kürşad Mithat Özkan'a destek verip, oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılan itirazın kabul edileceğine inandığını belirtip, "YSK'dan da ret kararı çıkarsa gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideriz" dedi.

Yunusemre ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimi'nde 163 bin 360 seçmenden 140 bin 699'u oy kullandı. Toplam 524 sandıkta kullanılan oyların 57 bin 875'ini resmi olmayan sonuçlara göre alan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı mevcut belediye başkanı Mehmet Çerçi alarak, koltuğunu korudu. Millet İttifakı'nın İYİ Partili adayı Kürşad Mithat Özkan ise 57 bin 854 oy alabildi. İYİ Parti'nin İlçe Seçim Kurulu'na yapılan itirazı reddedildi. Bu kez Yunusemre'deki 524 sandıktaki tüm oyların yeniden sayılması talebiyle Manisa İl Seçim Kurulu'na başvuruldu, ancak itiraz kabul edilmedi. İYİ Parti bu durum karşısında konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı'nda CHP'yle ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Millet İttifakı Yunusemre Belediye Başkan adayı Kürşad Mithat Özkan, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı ve hukuk sözcüsü Özlem Topdemir ve partililer katıldı. Seçime itiraz sürecinin devam ettiğini hatırlatarak sözlerine başlayan İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz, "Öncelikle hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit insanlarıyız. Türkiye Cumhuriyeti kanunları, cebinde Türkiye vatandaşı olduğunu gösteren kimliği taşıyan herkese eşit şekilde yaklaşmayı emreder. Yunusemre ilçemiz Manisa'nın en büyük ilçesidir ve 240 bin nüfusa sahiptir. O sandıklarda kullanılan her bir oyun değeri ve vebali vardır. 16 sandıkta Saadet Partisi, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi olarak seçime itiraz ettik. Onun dışında tüm sandıkların yeniden sayılmasını istedik. Ancak bu itirazımız İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi" dedi.

'İSTANBUL'LA YUNUSEMRE'NİN İTİRAZ GEREKÇELERİ AYNI'

Eryılmaz şöyle devam etti: "İstanbul'da tüm sandıkların sayılmasına ilişkin kararı ortaya koyarak, 'Oradaki ilçe seçim kurulu AK Parti lehine İstanbul'da kararlar vermiş. Onların itiraz gerekçesiyle bizim itiraz gerekçemiz aynı' dedik. Ama İstanbul'da olan adaleti burada bize vermiyorlar. Milli iradeden korkuyorlar. 1 Nisan sabahı bize 61 olarak gösterilen fark, bizim yaptığımız sandık bazlı itirazlar neticesinde 21'e düştü. Biliniz ki bizim hesaplarımıza göre 61 oy farkla daha öndeyiz. AK Partili Mehmet Çerçi'nin de bu durumdan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Böyle şaibeli bir başkanlığı kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Biz her vatandaşımızın oyuna sahip çıkacağız. Milli iradeden kimse korkmasın. 160 bin oyun olduğu bir yerde, 'Siz 21 oy farkla kaybetti' diyemezsiniz. Partinizin adaletle başladığına inanıyorsanız, gelin sandıkları tüm basının önünde açıp yeniden sayalım. Biz o sonuca saygı duyacağız. Ama hiçbir yolsuzluğa, hiçbir çifte standarta boyun eğmiyoruz."

'GEREKİRSE AİHM'E GİDERİZ'

Bir gazetecinin, itirazlarını YSK'nın da reddetmesi halinde ne yapacaklarını sorması üzerine Eryılmaz, "Ben, YSK'nın bu kararı reddedeceğine inanmıyorum. İstanbul'da geçersiz oyları saydıran YSK'nın Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki oyların sayımına olumlu gözle bakacağına inanıyorum. YSK'dan da ret kararı çıkarsa gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideriz" diye yanıt verdi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban da, "AK Parti'nin de, MHP'nin de, CHP'nin de, İYİ Parti'nin de oylarına sahip çıkıyoruz. Kimsenin hakkını kimseye yedirtmeyiz" dedi.

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