İYİ Partili Ağıralioğlu'dan HDP açıklaması

KURTULAN'A YANIT! HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın partilerini kastederek, "HDP'nin oylarıyla o koltuklarda oturuyorsunuz." ifadesinin AK Parti ve MHP cenahında sevinçle karşılandığını söyleyen Ağıralioğlu, "Devlet dedikodularla değil, kanun ve kurallarla idare edilir. Biz seçim sürecinde CHP ile ittifak yaptık ve ittifak bileşenlerimiz arasında HDP yok. HDP'nin siyasi meşruiyet sorunu olduğunu her fırsatta dile getirdik. Terörle arasına mesafe koyamayan organizasyonların mutlaka terör kapsamında değerlendirileceğini söyledik." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis Basın Kapısı önünde düzenlediği basın toplantısında, bir akademisyenin İmralı adasına giderek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi ve terör örgütü mensubu Osman Öcalan'ın TRT ekranlarında konuşturulmasına ilişkin Meclis Başkanlığına araştırma önergesi verdiklerini anımsattı.

AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinin, "İYİ Parti HDP'lilerin oyları ile geldi" dediğini anlatan Ağıralioğlu, "İmralı'da Abdullah Öcalan'dan medet uman bir devlet algısını kapatmak ve Osman Öcalan'ın vereceği mesajlarla Kürt seçmeni konsolide etmek için algı yapıyorlar. Biz İYİ Parti olarak Türk siyasetinin meşruiyet alanını Meclis olduğunu her kürsüde söyledik ve söylemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

'SUÇLU OLURSUNUZ'



Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman, "PKK eşittir HDP" cümlesini kullandığına işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapması gereken şey miting meydanlarında konuşmak değil, devlet ciddiyetiyle mahkemeye gidip gerekenleri yapmaktır. 'HDP eşittir PKK' gibi kesin yargıya sahipseniz seçim yardımı ile terör örgütüne finansman sağlamaktan suçlu olursunuz. Bunlara kırmızı plaka vermek ve Mecliste alan açmakla suçlu olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Meclise hak ederek girdiklerinin altını çizen Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Aldığımız 5 milyon oyun içinde devletine, milletine sadakatsizlik hissesi düşmüş bir oy bile yoktur. Aldığımız oylar içinde PKK'lılardan bir oy bile hissemize düşmemiştir. TBMM'de bir yıldır PKK'lıların herhangi birini ima yoluyla bile muhafaza edecek cümle ağzımızdan çıkmamıştır."