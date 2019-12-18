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İYİ Partili Ağıralioğlu: Dış politikada Suriye'nin yükü hala üzerimizde

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2019 15:38 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Libya'ya asker gönderilmesi tartışmalarıyla ilgili, "Asker göndermenin getireceği birtakım menfilikleri de hesaba katarak, asker gönderme talebine ret cevap verdik; çünkü dış politikada Suriye'nin yükü hala üzerimizdedir" dedi.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Libya'ya asker gönderilmesi tartışmalarıyla ilgili, "Asker göndermenin getireceği birtakım menfilikleri de hesaba katarak, asker gönderme talebine ret cevap verdik; çünkü dış politikada Suriye'nin yükü hala üzerimizdedir" dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Ağıralioğlu, Libya'ya asker gönderilmesi tartışmalarına ilişkin, "Mavi vatan savunması, münhasır bölgedeki haklarımız, Akdeniz’deki haklarımız dahil her türlü talebe parti olarak olumlu destek verdik. Asker göndermeyi şöyle makul bulmadık; imzalanan anlaşmanın çerçevesi içerisinde bizim oradaki egemenlik haklarımızı koruyabilmek haklarına sahibiz. Bu yönetim diyelim ki meşrutiyetini yitirdi ve ilerleyen süreçte başkaları yönetime geldi o şartlarda bile Libya’nın da bugün o münhasır bölgeden kazançları olduğu için onların da özen göstermek zorunda olduğu çerçeve metindir ve bu metinden doğan haklarımızı sonuna kadar savunabiliriz ama dış politikadaki hatalar yüzünden ödediğimiz bedeller ortadayken Libya'daki iç savaşın bir unsuru haline bizi getirebilecek olan böyle tehlikeli adımlar ile ilgili çok ihtiyatlıyız. Asker göndermenin getireceği birtakım menfilikleri hesaba katarak, asker gönderme talebine ret cevap verdik; çünkü dış politikada Suriye'nin yükü hala üzerimizdedir" dedi.
Ağıralioğlu, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesinin senatoda kabul edilmesi ile ilgili olarak ise, "Türkiye Cumhuriyeti devleti bin yıldır buradadır, ilanihaye de burada kalacaktır. Buradaki menfaatlerimizi korumak hususunda hiç kimseden izin alacak değiliz. Akdeniz dahil dünyadaki varlığımız bir müstemleke bulmak azgınlığından, işgal hevesinden ya da petrol ve doğal gazı zulüm ederek, kan dökerek ve insanların memleketlerini işgal ederek ele geçirme hevesinden değildir. Kendi hakkımızı koruyacak kadar tarihi sicil ve gücümüz vardır hem de devlet olmak hüviyetimiz vardır. Herkes kendine yakışanı yapacak. Biz de devletiz, çadır devleti değiliz. Kendimize yakışanı yapacağız. Dolayısıyla devletin karşı karşıya bırakılacak olduğu hiçbir oldu bittiye İYİ Parti olarak razı olmayacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz" diye konuştu.
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