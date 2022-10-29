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  4. İyi Partili Ağıralioğlu: “Doğru yapılan her şeyin arkasında dururuz”

İyi Partili Ağıralioğlu: “Doğru yapılan her şeyin arkasında dururuz”

29.10.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gemlik’teki TOGG Elektrikli Otomobil Fabrikası’nın açılışına katılan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, doğru yapılan her işin arkasında olduklarını söyledi.

Gemlik’teki TOGG Elektrikli Otomobil Fabrikası’nın açılışına katılan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, doğru yapılan her işin arkasında olduklarını söyledi. Ağıralioğlu, “Şu kadarı milli, bu kadarı milli münakaşaları yapılıyor. Önemli olan ‘bu pazarda biz var olacağız’ demektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açılacak olan TOGG fabrikası davetine katılan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, açıklamalarda bulundu. Devrim otomobili ve TOGG otomobillerinin önünde konuşan Ağıralioğlu, “Kıymetli bir beraberliğin içerisindeyiz. Cumhuriyet, bize her şeye yeniden başlama, her kıymetimizi kendi elimizle ve alın terimizle üretme, her ürettiğimizi dünyada kendimize müstesna bir yer aradığımız fırsatı demektir. Cumhuriyet Türk milletinin tekrar ayağa kalma iradesi demektir.

Yeni nesil teknolojilerde üretimlerinde bazen ‘Şu kadarı milli, bu kadarı milli’ münakaşaları yapılıyor. Tabi ki bu da önemlidir. Ancak esas önemli olan ‘bu pazarda biz var olacağız’ demektir. Çünkü dünyadaki üretim bandında ana omurga sizin oluyor. Bazı parçaları başka yerlere yaptırıyorsunuz. Bütün firmalar ve markalar için böyledir. Bu bir adımdır. İsteriz ki, Türklerin ürettiği ve pazarda pay almak için gayret ettiği bu süreç, bizleri dünyada en iddialı durma getirsin” dedi.

Türklerin ürettiği markaları diğer ülkelerinde tercih etmesinin gurur verici olacağını belirten Ağıralioğlu, “Biz nasıl bugün protokolde kullandığımız başka ülkelerin araçları var. Biz isteriz ki küçük adımlar büyük adımlara dönüşsün. Bizim ürettiğimiz markalar, dünyanın en tercih edilen markaları olsun. Dünyanın devlet başkanları, siyasetçileri, yöneticileri bizim ürettiğimiz arabalara binsinler. Desinler ki, bu işi Türkler başardı. ‘Türklerin yapabildiği ve üretebildiğini biz tercih ediyoruz’ dedirte bilmek önemlidir. Bu önemli adımın devamını getirmek lazımdır. Memleketimize milletimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Biz parti olarak memleket hayrına olacak her işte, millete faydası dokunacak her işte, dua etmesini de emek edenlere teşekkür etmesini bileceklerini belirten Ağıralioğlu, “Bu işlerde doğru yapılan her işe, teşekkür edip can suyu vermeliyiz ki, serpilsin ve büyüsün. Her gayreti teşekkür ve dua ile taçlandırmalıyız ki, memleket doğru adımlarla kuvvet bulsun. Toplumsal ve milli beraberlik sağlansın. Aynı şeyi Bayraktar içinde geçerlidir.

İHA ve SİHA’larımız içinde geçerlidir. Aselsan ve Roketsan’da da özel şirketlerde de çok ciddi yapılanmalar var. İhracat rakamları da artıyor. Bunları da görüyoruz. Biz teröre çok can verdik. Çok ağır bedeller ödedik. Askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz, polisimizin kılına zarar gelmemesi için harcanacak her kuruş, helal hoş olsun. Arkalarında dağ gibi devlet ve millet olarak dururuz. Doğru yapılan her şeyin arkasında dururuz. Eksik olanların eksiklerini tamamlamaya çalışırız. Yanlış olanlara da bu yanlış deriz. Vazifemiz budur bizim” diye konuştu.

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