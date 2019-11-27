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İYİ Parti'li Ağıralioğlu: EYT konusunda hak mağduriyeti var

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 17:44 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "EYT konusunda hak mağduriyeti olduğunu düşünüyor ve samimi çözüm önerilerimizi her fırsatta dile getiriyoruz" dedi.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "EYT konusunda hak mağduriyeti olduğunu düşünüyor ve samimi çözüm önerilerimizi her fırsatta dile getiriyoruz" dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, parti genel merkezinde, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Parti olarak öğretmenlerin problemlerinin takipçisi olduklarını belirten Ağıralioğlu, "Biz İYİ Parti olarak ücretlisi, sözleşmelisi, atanamayanı ile bütün öğretmenlerimizin problemlerinin ve hak taleplerinin daima takipçisiyiz. Bir milletin ayağa kalkmasının evvela eğitim sayesinde olacağını bilen şuurla siyaset yapıyoruz ve öğretmenlerimizin, eğitim camiamızın problemlerini memleketimizin en önemli meselesi olarak görüyoruz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sözlerini hatırlatan Ağıralioğlu, "EYT konusunda bir hak mağduriyeti olduğunu düşünüyor ve samimi çözüm önerilerimizi de her fırsatta dile getiriyoruz. Ekonomimiz için bir yük olduğu da doğrudur lakin fedakarlığı siz yapmazsanız vatandaşınızdan bunu bekleyemezsiniz. AK Parti dahil bütün partilerin 'Çözeceğiz' diyerek söz verdikleri bu durumun Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz haftaki beyanatlarıyla çıkmaza sürüklenmesini ise üzülerek izlemekteyiz. Halbuki devlette devamlılık esastır ve siyasetçiler bir söz vermişlerse arkasında durmak mecburiyetindedirler" dedi.

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