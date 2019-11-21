HABER

İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Grup Başkanvekilimizin açıklaması kabul edilemez

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2019 16:14 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partilerinin Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, AK Parti ile koalisyon sözlerine ilişkin, "Grup Başkanvekilimizin malum yanlış ve kabul edilemez açıklaması, partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır" dedi.

İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partilerinin Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, AK Parti ile koalisyon sözlerine ilişkin, "Grup Başkanvekilimizin malum yanlış ve kabul edilemez açıklaması, partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır" dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti'nin, Türkiye'yi yönetmek için yola çıkan bir siyasi hareket olduğunu belirten Ağıralioğlu, temel amaçlarının, iyileştirilmiş parlamenter sistem ile Türkiye'yi 21'nci yüzyılın yarışan ülkeleri arasına katmak olduğunu söyledi. Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bursa'da bir soru üzerine, AK Parti ile koalisyon sözlerini değerlendiren Ağıralioğlu, "Grup Başkanvekilimizin malum yanlış ve kabul edilemez açıklaması, partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır. Partimiz seçmenine ve milletine verdiği sözleri, siyasi namusu bilen bir sorumlulukla siyaset yapmaktadır. İyileştirilmiş parlamenter sistem hassasiyetlerimiz, bu kabil siyasi savrulmaları mazur yahut meşru göremeyeceğimiz kadar mühimdir" dedi.
Ağıralioğlu, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ağır şartların, partilerince mevcut iktidarın yönetim beceriksizliği olarak görüldüğünü kaydederek, "Partimiz bu yönetim beceriksizliğine son vermek ve ülke yönetimini üstlenmek için mücadele etmektedir. Sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ilkeleri partimizin ve milletimizin umududur. Bu umudun hiçbir açıklama ile söndürülmesine, değersizleştirilmesine ve itibarsızlaştırılmasına asla müsaade edemeyiz. Bu, seçmenimize olduğu kadar devletimize ve milletimize olan sorumluluğumuzun da gereğidir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Genç kızı cinsel fantezisi mi öldürdü? Genç kızı cinsel fantezisi mi öldürdü?
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Artvin’de kütüphane açılışına katıldıKültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Artvin’de kütüphane açılışına katıldı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Bizi dizayn etmeye kimsenin gücü yetmezCHP Sözcüsü Faik Öztrak: Bizi dizayn etmeye kimsenin gücü yetmez
1/

En Çok Okunan Haberler

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Diğer Haberler
Tarım Orman Şurası'nda dikkat çeken kare! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek not aldı

Dikkat çeken kare! Tek tek not aldı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Bizi dizayn etmeye kimsenin gücü yetmez

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Bizi dizayn etmeye kimsenin gücü yetmez

Külliye'de Erdoğan'la görüşen kişi Metin Feyzioğlu mu? Flaş açıklama geldi

Külliye'de Erdoğan'la görüşen kişi Feyzioğlu mu? Flaş açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım ve Orman Şurası'nda önemli açıklamalar

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

Tarım Bakanlığı 'hileli' ilan etmişti! TBMM kantininde satıldığı ortaya çıktı

'Hileli' ilan edilmişti! TBMM kantininde satıldığı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarına başsağlığı telefonu!

Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarına başsağlığı telefonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.