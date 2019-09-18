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İYİ Partili Ağıralioğlu: Milliyetçilik polemik mevzusu değildir

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2019 16:26 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun "Ben iyi bir vatanseverim; ama milliyetçi değilim" sözleriyle ilgili, "Milliyetçilik böyle zor zamanlarda polemik mevzusu değildir" dedi.

İYİ Partili Ağıralioğlu: Milliyetçilik polemik mevzusu değildir

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun "Ben iyi bir vatanseverim; ama milliyetçi değilim" sözleriyle ilgili, "Milliyetçilik böyle zor zamanlarda polemik mevzusu değildir" dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Başkanlık Divanı Toplantısı ardından açıklama yaptı. Ankara'da dün gerçekleştirilen 3'lü Suriye zirvesini değerlendiren Ağıralioğlu, "Suriye'nin bizim ekonomimize yük olduğu bunca yıldan sonra, ülkenin toprak bütünlüğü üzerinde bir mutabakatın bugün tekrarlanıyor olması aslında işin başladığı yere gelmiş olmasına alamettir. Suriye’nin toprak bütünlüğü Türkiye’nin vazgeçilmezidir. Burada bir PKK devletinin kurulmasına hiçbir şartta razı olmayacağız" dedi.
'DEVLET İCRAAT YAPAR'
Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemine değinen Ağıralioğlu, "Devlet icraat yapar, devlet algıyı yönetmez, hakikat yapar. Annelerin çığlığı terörle amansız mücadelemizin miğferidir. Annelerin çığlığı kadar hesapsız bir çığlık, Türk Devleti'nin eline geçmiş en büyük kuvvetlenme alanıdır. Bu çığlık terörle mücadelemizin kuvveti haline gelmelidir; ama itirazımız devlet terörle mesafesini ayarlamayan HDP’nin kapısında hak arayan bir acziyet görüntüsü içerisine asla düşürülemez. O yüzden muhalefet partilerinin usulüne uygun şekilde annelerin çığlığına destekleri olmalı, STK’ların ve toplumun tüm kesiminin bu çığlığın ortak ifadesinin olduğunun önü açılmalıdır" şeklinde konuştu.
'KİM SEÇİM DERSE MİLLETİN TOKADINI YER'
Ağıralioğlu, erken seçim tartışmalarıyla ilgili ise "Hükümetin seçim yenilemek, seçim yapmak gibi konularda çok rasyonel davranamadığını düşünüyoruz. 'Olmaz' dediğimiz pek çok şey oluyor 'olur' dediğimiz olmuyor. Dolayısıyla hükümetin siyasi maharetini ve esnekliğini kaybettiğini düşünüyoruz. Ekonomi bu kadar ağır yük altındayken seçim aslında intihardır. Kim ki bu kadar ekonomik zorluğun içerisinde 'seçim' derse milletin tokadını yer" dedi.
'MİLLİYETÇİLİK POLEMİK MEVZUSU DEĞİLDİR'
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun "Ben iyi bir vatanseverim; ama milliyetçi değilim" sözleri de sorulan Ağıralioğlu "Milliyetçilik bu kadar zor günler yaşayan ülkeyi ayağa kaldırma iradesini taşımaktır. Milliyetçilik böyle zor zamanlarda polemik mevzusu değildir. Millet için alın teri dökmektir. Böyle zor zamanlarda 'polemik doğsun' diye CHP içerisinden salvo yapma manevrası da değildir milliyetçilik" ifadelerini kullandı.

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İYİ Partili Ağıralioğlu: Milliyetçilik polemik mevzusu değildir

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