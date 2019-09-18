İYİ Partili Ağıralioğlu: Milliyetçilik polemik mevzusu değildir

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun "Ben iyi bir vatanseverim; ama milliyetçi değilim" sözleriyle ilgili, "Milliyetçilik böyle zor zamanlarda polemik mevzusu değildir" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Başkanlık Divanı Toplantısı ardından açıklama yaptı. Ankara'da dün gerçekleştirilen 3'lü Suriye zirvesini değerlendiren Ağıralioğlu, "Suriye'nin bizim ekonomimize yük olduğu bunca yıldan sonra, ülkenin toprak bütünlüğü üzerinde bir mutabakatın bugün tekrarlanıyor olması aslında işin başladığı yere gelmiş olmasına alamettir. Suriye’nin toprak bütünlüğü Türkiye’nin vazgeçilmezidir. Burada bir PKK devletinin kurulmasına hiçbir şartta razı olmayacağız" dedi.

'DEVLET İCRAAT YAPAR'

Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemine değinen Ağıralioğlu, "Devlet icraat yapar, devlet algıyı yönetmez, hakikat yapar. Annelerin çığlığı terörle amansız mücadelemizin miğferidir. Annelerin çığlığı kadar hesapsız bir çığlık, Türk Devleti'nin eline geçmiş en büyük kuvvetlenme alanıdır. Bu çığlık terörle mücadelemizin kuvveti haline gelmelidir; ama itirazımız devlet terörle mesafesini ayarlamayan HDP’nin kapısında hak arayan bir acziyet görüntüsü içerisine asla düşürülemez. O yüzden muhalefet partilerinin usulüne uygun şekilde annelerin çığlığına destekleri olmalı, STK’ların ve toplumun tüm kesiminin bu çığlığın ortak ifadesinin olduğunun önü açılmalıdır" şeklinde konuştu.