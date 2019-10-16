HABER

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan CHP'li Tanrıkulu'ya tepki: Münasebetsiz bir cümle

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 13:55 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sözlerine tepki göstererek, "Bununla ilgili sanıyorum ki CHP gereğini yapacak; çünkü münasebetsiz bir cümle.

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan CHP'li Tanrıkulu'ya tepki: Münasebetsiz bir cümle

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sözlerine tepki göstererek, "Bununla ilgili sanıyorum ki CHP gereğini yapacak; çünkü münasebetsiz bir cümle. Neticesinde ABD Başkanı Trump'ın dediklerinden de çok farklı bir cümle değil bu" dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" ifadelerini değerlendirdi. Ağıralioğlu, "Bununla ilgili sanıyorum ki CHP gereğini yapacak; çünkü bu münasebetsiz bir cümle. Neticesinde ABD Başkanı Trump'ın dediklerinden de çok farklı bir cümle değil bu. Trump da oradaki terör koridorunu yarma operasyonumuzu, 'Türk-Kürt kavgası' şeklinde takdim etmeye teşebbüs etti. Bu bizim için PKK'ya karşı yapılmış bir müdahaledir" dedi.
'CHP GEREĞİNİ YAPACAKTIR'
Ağıralioğlu, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatında Kürtlerle savaşmadığını, Kürtlerle beraber memleket için ve bayrak için savaştıklarını söyledi. Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini ifade eden Ağıralioğlu, "Bugün de oraya terörü vurmak için indik. Dolayısıyla bizim devlet millet irademizin böyle perçinlendiği zamanlarda siyasetçilerin kurduğu cümlelere dikkat etmesi lazımdır. Bu cümlenin üzerine yorum yapmak lüzumsuzdur. Tanrıkulu’nun ifadeleri münasebetsiz bir laftır. Bunların benzerleri zaten dünyadan yeteri kadar duyuyoruz ki içeriden duymak doğru değildir. Dolayısıyla CHP gereğini yapacaktır" diye konuştu.
'İTTİFAK VE SEÇİM KONUŞACAK ZAMAN DEĞİLDİR'
Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, millet ittifakı ile ilgili sözlerini de eleştirerek, şunları kaydetti:
"CHP'li Tanrıkul'nun o sözlerine nasıl kızıyor ve münasebetsiz buluyorsak Sayın Cumhurbaşkanımızın, derdimizin tasamızın olduğu böyle bir zamanda ittifakları konuşuyor olmasını yakışıksız bulduğumuzu da ifade etmeliyiz. İttifak ve seçim konuşacak zaman değildir. Devlet ve millet beraberliğinin en fazla oluşturulması gereken zamanlarda, siyaseti tasnif etmek hevesiyle en olmaması gereken zamanlarda, en kurulmaması gereken cümleler kurularak devlet yönetilmez. Sayın Cumhurbaşkanımızın binlerce söyleyeceği laf vardır, bir tane söylemeyeceği laf vardır, o da budur. Askerlerimiz sınırın bir adım ötesine geçmişken, herkes ağzını tutmuş askerlerimiz için duadayken meseleyi siyasi olarak bir yere taşımayı teşebbüs etmek Cumhurbaşkanlığı makamını hafifletir."

FOTOĞRAFLI

PARTNER Hangi burç nasıl tahrik olur? Hangi burç nasıl tahrik olur?
Bakan Turhan: 'Engelsiz ulaşım' için tedbirlerimizi alıyoruz (2)Bakan Turhan: 'Engelsiz ulaşım' için tedbirlerimizi alıyoruz (2)
Bakan Turhan: "İnsanlık tarihinde kişisel, kurumsal ve toplumsal belleğin sanal ortama bu kadar bağımlı olduğu başka bir dönem yok"Bakan Turhan: "İnsanlık tarihinde kişisel, kurumsal ve toplumsal belleğin sanal ortama bu kadar bağımlı olduğu başka bir dönem yok"

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Pentagon'dan Türkiye'ye silah satışıyla ilgili flaş karar

Pentagon'dan Türkiye'ye silah satışıyla ilgili flaş karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Diğer Haberler
Çavuşoğlu'ndan Meclis'te Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Oyunu bozduk

Çavuşoğlu'ndan Meclis'te harekat açıklaması: Oyunu bozduk

İYİ Parti'den CHP'li Tanrıkulu'na tepki: Münasebetsiz bir cümle

İYİ Parti'den Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

İbrahim Kalın'dan BBC'ye Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Kalın'dan BBC'ye Barış Pınarı Harekatı açıklaması

CHP'de Sivas il ve merkez teşkilatlarına kayyum atandı

O ilde CHP teşkilatlarına kayyum atandı

Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap!

Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.