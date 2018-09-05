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İyi Parti'li Ataş: İstifa nedenleri yerel seçime hazırlık

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2018 17:00 | Son Güncelleme

  İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Genel seçimlerde bazı il başkanlarımız milletvekili adayı olabilmek için istifa etmişti.

İyi Parti'li Ataş: İstifa nedenleri yerel seçime hazırlık

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Genel seçimlerde bazı il başkanlarımız milletvekili adayı olabilmek için istifa etmişti. Bu nedenle de o illerde il başkanı vekili yer alıyor. Bundan dolayı istifaları istenerek atanacak yeni il başkanıyla yerel seçimlere daha hazır hale getirilmesi sağlanacaktır" dedi.
Seçim bölgesi Kayseri'deki çalışmalarını sürdüren Milletvekili Ataş, Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Parti ve ülke gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ataş, parti il başkanlarının istifasının istenme nedeninin 'yerel seçimlere hazırlık' olduğunu ifade etti. 24 Haziran seçimleri sonrası parti Genel Başkanı Meral Akşener'in parti oylarını istediği çıtaya çıkaramadığı için partiyi genel kurula götürdüğünü, bununla da diğer siyasi liderlere demokrasi dersi verdiğini söyledi. Parti merkezinin 81 il teşkilatlarına gönderdiği İl Başkanlarının istifalarının istenmesi olayının ise bir takım çevreler tarafından yanlış algılandığını ifade ederek, "Genel seçimlerde bazı il başkanlarımız milletvekili adayı olabilmek için il başkanlıkların istifa etmişti. Bu nedenle de o illerde il başkanı vekili yer alıyor. Bundan dolayı İl Başkanlarının istifası istenerek atanacak yeni il başkanıyla yerel seçimlere daha hazır hale getirilmesi sağlanacaktır" dedi.

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