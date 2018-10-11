İYİ Partili Ataş: McKinsey'e tazminat ödenecek mi?

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ABD'li uluslararası yönetim danışmanlık firması McKinsey'e ön ödeme yapılıp yapılmadığını ve fesih işleminden dolayı tazminat işleminin uygulanıp uygulanmayacağını sordu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Bakan Berat Albayrak'ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. ABD'li uluslararası yönetim danışmanlık firması McKinsey'le ilgili gelişmeleri hatırlatan Ataş, Bakan Albayrak'a şunları sordu:

"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, 27 Eylül Perşembe günü Birleşmiş Milletler 73'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen 9'uncu Türkiye Yatırım Konferansı'nda, uluslararası yatırım şirketi McKinsey ile anlaşıldığını duyurması ülke gündemini epeyce meşgul etmiştir. Bilindiği gibi geçen hafta Cumhurbaşkanı tarafından bu hizmetin alınmayacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede McKinsey ile bir sözleşme imzalanmış mıdır? Eğer imzalandı ise ön ödeme yapılmış mıdır? Fesihten dolayı karşı taraf bir cezai işlem yani tazminat uygulayacak mıdır?"

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