İYİ Partili Ataş: Merkez Bankası Cumhurbaşkanına müdahale etmeli

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurul'da, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

"CUMHURBAŞKANI SEBEP, EKONOMİK KRİZ SONUÇTUR"

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisinin döviz kurlarındaki artışın vatandaşın alım gücüne etkisi konusundaki grup önerisi hakkında yaptığı konuşmada, 150 yıllık parlamenter sistem geleneğinin "tek adam hırsına, parti devleti kurma isteğine" kurban edildiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile krizlerin ardı arkasının kesilmediğini iddia eden Ataş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hiçbir ekonomi çevresinde kabul görmeyen teorileri de eklenince döviz kurlarının sürekli arttığını, her şeye zam geldiğini, ucuz ekmek için kuyruklar oluştuğunu, halkın her geçen gün daha da fakirleştiğini ileri sürdü. Ataş, "Merkez Bankası dolara değil, Cumhurbaşkanına müdahale etmelidir çünkü Cumhurbaşkanı sebep, ekonomik kriz sonuçtur." diye konuştu.

"DURUM SON DERECE ACI"

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, içinde bulunulan durumun son derece acı olduğunu savunarak, "Son iki yılda 4 Merkez Bankası Başkanı, 3 Hazine ve Maliye Bakanı, 2 Varlık Fonu Genel Müdürü, 2 Borsa İstanbul Genel Müdürü, 3 Merkez Bankası Başyardımcısı, 2 TÜİK Başkanı değişti. Şimdi de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan gitti, Nureddin Nebati geldi." dedi.

Ekonominin, birinin gidip birinin gelmesiyle kurtulma şansı olmadığını iddia eden Çepni, "Bu ekonomide hırsızlık ekonomisi, yolsuzluk ekonomisi, saray ekonomisi sebeptir, sonuç ise açlık, yoksulluk, kriz ve çürümedir." diye konuştu.

"YARIM SİMİT SATIŞLARI BAŞLADI"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de vatandaşın "kura ve kuşa" yem edildiğini, 43 günde bütçenin 58 milyar dolar eridiğini söyledi.

Sabit gelirlinin, çiftçinin, esnafın ve emekçi halkın alım gücünün düştüğünü savunan Girgin, esnafın her gün gelen zamlardan dolayı müşterisine utana sıkıla neden zam yaptığını izah ettiğini, zam yağmurunun ardından simitçilerin durumu olmayanlar için yarım simit satışına başladığını iddia etti.

Türkiye'nin "yepyeni bir şey" denemesinin sonucunun, insanların bir simide bile parasının yetmemesi olduğunu öne süren Girgin, vatandaşın karnını doyurabilmek için bir savaş verdiğini savundu.

"GELECEK UCUZLADI"

Türk Lirası'na güven kalmadığını, bunun hükümete olan güvensizliğin yansıması olduğunu iddia eden Girgin, aslında Türk Lirası'nın değil emeğin, hayatların, geleceğin ucuzladığını söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise doların arttığını ancak 2 yıldır pandemi sürecinde bulunulduğunu, ekonomide pandeminin getirdiği bir sarmal oluştuğunu kaydetti.

"FAİZLE ÜLKE KALKINAMAZ"

Türkiye'de bu süreçte üretime destek verildiğini ve Türkiye'nin pandemiden en az etkilenen ülkeler arasında olduğunu belirten Kahtalı, "Biz üretmeye devam edeceğiz, istihdama devam edeceğiz, ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz." dedi.

Kahtalı, faiz baronlarının sözcüsü olunmamasını isteyerek, "Faizle, tefeciyle bu ülke kalkınamaz. Faiz ne kadar yüksek olursa üretim o kadar düşer, buradaki arkadaşlarımız bunu bilir." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurul'da CHP'nin, engellilerin kamu istihdamının önündeki engeller ve çalışma yaşamında yaşadığı sorunlar, HDP'nin, engellilerin temel hak ve hürriyetlerinin çağdaş ve demokratik bir topluma uyumlu hale getirilmesi konusundaki grup önerileri de görüşüldü.

CHP ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da daha sonra elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi. (AA)

