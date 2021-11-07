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İYİ Partili Aydın'dan AK Partili Yavuz'a tepki

07.11.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un, "Oylarımız ile Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor." ifadelerine tepki gösterdi.

İYİ Partili Aydın'dan AK Partili Yavuz'a tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "20 yıl Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidarda tutmak ve onun yaptıkları sebebiyle sevap hanemize bir şeylerin yazılıyor olması çok büyük bir şey. Bu, liderimizi siz ve biz oylarımızla orada tutmasaydık olmazdı. Biz de oylarımız ile Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

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İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın sosyal medya hesabından AK Partili Yavuz'a tepki gösterdi. Aydın paylaşımında, "AK Parti'den 'haşa' dedirten son çıkış! Biri Erdoğan için 'Allah’ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan bir lider' der. Biri Ayet'le alay eder. Biri 'Erdoğan'ın Sünneti'der. Sonuncusu bu: Erdoğan’a destek verdiğimiz için hanemize sevap yazılmaya devam ediyor. Haşa!" ifadelerini kullanarak "Yazıklar olsun" notunu düştü.

Koray Aydın'ın paylaşımı:

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Ali İhsan Yavuz AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi İYİ Parti
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