HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İYİ Partili Aydın görüşmedikleri tek partiyi açıkladı

İYİ Partili Aydın görüşmedikleri tek partiyi açıkladı

04.07.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Koray Aydın, gelecek seçimler için bazı partilerle görüştüklerini belirterek, "DEVA ve Gelecek Partisi olmak üzere bütün partilerle diyalog halindeyiz. Çünkü biz diyaloğu demokrasinin bir parçası olarak görüyoruz. Şu ana kadar görüşmediğimiz tek parti HDP oldu, onu da hangi amaçla görüşmediğimizi açıkladık" diye konuştu.

İYİ Partili Aydın görüşmedikleri tek partiyi açıkladı

İYİ Parti Bursa İl Teşkilatı ile bir araya gelen İYİ Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Koray Aydın'a, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ve parti mensupları eşlik etti. Koray Aydın, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, seçim konularıyla ilgili olarak diğer partilerle görüşme halinde olduklarını belirterek, "DEVA ve Gelecek Partisi olmak üzere bütün partilerle diyalog halindeyiz. Çünkü biz diyaloğu demokrasinin bir parçası olarak görüyoruz, her parti aynı düşünmeyebilir ama Türkiye meseleleri konusunda ortaklaşa bir hareket zemini oluşturmak, aslında demokrasinin gereğidir. Bu bakımdan biz o diyalog kapısını bütün partilere karşı açık tutuyoruz. Şu ana kadar görüşmediğimiz tek parti HDP oldu, onu da hangi amaçla görüşmediğimizi açıkladık" dedi.

"TÜRKİYE SIKINTILI DÖNEMDEN GEÇİYOR"

Türkiye'nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini dile getiren Aydın, "Uzun zamandan beri, Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılı dönem içerisinde vatandaşların problemlerinin artması, dezavantajlı grupların sayılarının artması, dertlerini söyleyemeyen, onların bu dertlerine aracı olması gereken sivil toplum kuruluşlarının bile konuşamadığı, derdini anlatamadığı, teslim olmuş anlayışlarına karşı biz İYİ Parti olarak, genel başkanımızın da talimatıyla, bütün hak arayışında olan gruplara, milletin kürsüsünü kendilerine bıraktık. Her hafta bir grup adına o grubu temsilen onların sıkıntılarını, dertlerini anlatmasına imkan tanıdık" ifadelerini kullandı.

"TÜRK SİYASETİNE İLKLERİ GETİREN PARTİYİZ"

İYİ Parti'nin Türkiye siyasetinde ilklere öncülük ettiğini belirten Aydın, "İYİ Parti vatandaşın dertleri üzerinden siyaset üreten yeni bir anlayışa geçilmesini sağladı. Genel başkanımız bu siyaseti uygulamaya başlayalı bir buçuk sene oldu. Allah'a şükür olsun şimdi arkamızdan gelen diğer partiler de var. Onlar da yavaş yavaş bu siyasete uymaya ve ona uygun adım atmaya başladılar. Bu da demokrasinin esas belirleyicisi olan oy veren vatandaşlarımızın, dertlerinin, sıkıntılarının, isteklerini gündeme gelmesi ve bu konuda iktidar üzerinde baskı uygulayan bir muhalefet yapısının da ortaya çıkmasını sağladı. Aslında biz İYİ Parti olarak Türk siyasetine ilkleri getiren partiyiz, siyaset tarzımız farklı, nasıl farklı? Çünkü kurulduğumuz günden başlayarak sürekli gelişim gösteren ve vatandaşla iç içe olma anlayışını üstüne sürekli koyarak geliştiren bir yapı halindeyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava sıcaklığı 45 derece ama onlar battaniye ve sobayla ısınıyorHava sıcaklığı 45 derece ama onlar battaniye ve sobayla ısınıyor
PARTNERCan Yaman ve Diletta Leotta aşka geldi!Can Yaman ve Diletta Leotta aşka geldi!
Davutoğlu: Cumhur İttifakı kalıcı olmayabilirDavutoğlu: Cumhur İttifakı kalıcı olmayabilir
Anahtar Kelimeler:
HDP Halkların Demokratik Partisi İYİ Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
sizin ayrıca görüşmenize gerek yok chp ile görüşmeniz otomatikman hdp ile görüşmeye dönüşüyor srzgin tanrıkulunu takip edin hdp lilerden 2 adım önde gittiğini görürsünüz bu bir taktik chp hdpyi bir yana ip i diğer yanına alıyor birlikte belediye başkanları seçiyorlar sonra ikiside biz görüşmüyoruz yalanı söylüyorlar erdoğana karşı yalan siyaseti

En Çok Okunan Haberler

Korkunç cinayetin zanlısı baba evinde yakalandı

Korkunç cinayetin zanlısı baba evinde yakalandı

Dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi

Dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi

Melisa Döngel babası tarafından istismar edildi iddiası! Detaylar korkunç

Melisa Döngel babası tarafından istismar edildi iddiası! Detaylar korkunç

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Koronavirüs aşısını zorunlu hale getirdiler

Koronavirüs aşısını zorunlu hale getirdiler

Kan donduran yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Kan donduran yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Yakında devreye alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Yakında devreye alıyoruz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dünyaca ünlü dergi duyurdu: Türkiye, Yunanistan'a karşı üstünlük elde etti

Dünyaca ünlü dergi duyurdu: Türkiye, Yunanistan'a karşı üstünlük elde etti

Soylu: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım

Soylu: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım

Müzik sınırlamasıyla ilgili Bakan Ersoy'dan açıklama

Müzik sınırlamasıyla ilgili Bakan Ersoy'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.