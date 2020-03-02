HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İYİ Partili Aylin Cesur'un şehit cenazesinde fotoğraf çektirmesine tepki yağıyor!

İYİ Partili Aylin Cesur'un şehit cenazesinde fotoğraf çektirmesine tepki yağıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 21:30 | Son Güncelleme

İdlib’te rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin’in Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’un cemaatin önüne geçip fotoğraf çektirmesi şaşkınlıkla karşılandı. Cesur'a sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterirken #FotoğrafınBatsın etiketi Türkiye gündeminin ilk sırasında yer aldı.

İdlib’teki saldırıda şehit olan 36 Mehmetçik’ten Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin dün memleketi Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

NAMAZ KILANLARIN ÖNÜNE GEÇEREK POZ VERDİ

Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, cenaze namazı kılanların önüne geçerek tek başına ilk önce namaz kılıyormuş gibi poz verdi ve ardından da ellerini açıp cemaatle birlikte dua etti.

DANIŞMANI CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ

Milletvekili Cesur’un bu hareketi şaşkınlıkla karşılanırken, bu anları da kendi danışmanı cep telefonu ile görüntüledi. Milletvekili Cesur tarafından sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar bir taraftan tepki çekerken bir yandan da şaşkınlıkla karşılandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’un şehit cenazesindeki davranışları sosyal medya kullanıcılarının tepkisi çekti. #FotoğrafınBatsın etiketi Türkiye gündeminin ilk sırasında yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi? 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi?
Koronavirüs iddiası bir ilimizi ayağa kaldırmıştı! Açıklama geldiKoronavirüs iddiası bir ilimizi ayağa kaldırmıştı! Açıklama geldi
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
İdlib Süleyman Şahin Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin Afyonkarahisar İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan o vatandaşlara çağrı: Kalabalık içine çıkmasınlar

Bakan Koca'dan o vatandaşlara çağrı: Kalabalık içine çıkmasınlar

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Koronavirüs engeli! Genç oyuncu İran'da mahsur kaldı

Koronavirüs engeli! Genç oyuncu İran'da mahsur kaldı

Bir zamanlar genç kızların gözdesiydi! Şimdi ise...

Bir zamanlar genç kızların gözdesiydi! Şimdi ise...

‘Suriye’de ne işimiz var?’ sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

‘Suriye’de ne işimiz var?’ sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

Yetkisiz estetik ameliyat yaparken suçüstü yakalandılar

Yetkisiz estetik ameliyat yaparken suçüstü yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Üç ülkeye tüm yolcu uçuşları durduruldu

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Üç ülkeye tüm yolcu uçuşları durduruldu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaştık

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaştık

Yaralı askerimizin paylaşımı duygulandırdı

Yaralı askerimizin paylaşımı duygulandırdı

Diğer Haberler
Mehmetçiğe yardım için sosyal medyada yoğun paylaşım

Mehmetçiğe yardım için mesaj yağdı!

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Koronavirüs iddiası Kırklareli'yi ayağa kaldırmıştı! Açıklama geldi

Koronavirüs iddiası bir ilimizi ayağa kaldırmıştı! Açıklama geldi

Sınırda duygu dolu anlar! 6 yıldır baktığı kedisi ve köpeğinden vazgeçti

6 yıldır baktığı kedisi ve köpeğinden vazgeçti

Adnan Oktar davasında iğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

En iyi korunan 20 kent listesinde! Tarihi ilde koronavirüs tedbirleri

En iyi korunan 20 kent listesinde! Tarihi ilde koronavirüs tedbirleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.