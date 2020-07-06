İYİ Partili Aylin Cesur'un sözleri tepki çekmişti! Bakan Kurum'dan yanıt geldi

Bakan Kurum, Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu ile 'Covid-19 Salgını ve Çevremizin Geleceği' konulu toplantıda bir araya geldi. Bakan Kurum, Kurulun çok kritik bir süreçte kurulduğunu belirterek, "Pandemi sürecinde de gördük ki; aziz milletimizin sağlığını korumanın yolu, çevre sağlığını korumaktan, doğal alanları, tabiat varlıklarımızı korumaktan geçiyor. Covid-19 bizlere, insan-çevre-sağlık üçgeninin birbirleriyle ne denli ilişkili olduğunu görme imkânı verdi. Korona salgını ile dünya sessizliğe büründü. En büyük insan faaliyetleri olan sanayi durdu, üretim azaldı, ulaşım durma noktasına geldi" diye konuştu.

'KARAYOLU TRAFİĞİNDE YÜZDE 50, HAVACILIKTA YÜZDE 60 AZALMA'

Bakan Kurum, salgının ekonomiyi ve sosyal hayatı olumsuz etkilerken; çevre ve doğal denge için adeta 'istenmeden ortaya çıkan doğal bir deney' olduğunu belirtti. Bakan Kurum, "Geçtiğimiz son 4 ayda yaşlanan dünyamız adeta nefes aldı. Havamız ve sularımız hızla temizlendi. Hayatın 7-24 devam ettiği şehirler adeta birer ‘cıttaslow’ yani ‘yavaş şehir’ oldular. Karayolu trafiğinde yüzde 50, havacılıkta yüzde 60 oranında azalma yaşandı. Küresel çapta yenilenebilir kaynaklara olan talep arttı. Salgın gibi üzücü bir sebeple de olsa, iklim değişikliği, başka bir ifadeyle iklim bozulması ile mücadele için gerekli olan değişimin aslında mümkün olabileceğini görmüş olduk" diye konuştu.