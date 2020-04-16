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İYİ Partili Aytun Çıray, Bakan Koca'ya sordu: Korona ölümleri gizleniyor mu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 16:53 | Son Güncelleme

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ölüm raporlarında koronavirüs vakalarının gizlendiği iddiasını sordu.

İYİ Partili Aytun Çıray, Bakan Koca'ya sordu: Korona ölümleri gizleniyor mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Dairesi Başkanlığı'nın COVID-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin ölüm raporlarına “salgın hastalık” yazıldığını söylediği iddiaları üzerine, İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Sağlık Bakanlığı’ndan konuya açıklık getirilmesini istedi.

"ÇOK CİDDİ DUYUMLARIMIZ DA VAR"

İYİ Partili Çıray açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bu vesile ile tüm Türkiye'de durumun ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Bu konuda çok ciddi duyumlarımız da var.

Vefat eden vatandaşlarımızın ölüm raporlarına COVİD-19'un neden olduğu viralpnömoni, çoklu organ yetmezliği veya vefat edenin geçmişte var olan kronik rahatsızlığının yazıldığını işitiyoruz.

Bu uygulamayı New York'ta da yapıyorlardı, sonra düzelttiler. Çünkü böyle bir uygulama bilgiye dayalı yönetimi sabote eder.

“LOGARİTMİK ARTIŞ ORANLARINDA TUTARSIZLIK”

Çıray, “Diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında Türkiye'deki test sayısı, vaka sayısı, ölüm sayısı gibi verilerin ve bu verilerin logaritmik artış oranlarındaki bazı tutarsızlıkların olması insanlarda sayıların gerçeği yansıtmadığı algısı oluşturmakta ve bakanlık güven kaybetmektedir. Bunu istemeyiz” açıklamasında bulundu.

TOPLAM KAÇ KİŞİ COVID-19'DAN VEFAT ETTİ?

Çıray, önergesinde şu soruları sordu:

1- Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin ölüm raporlarına salgın hastalık, COVİD-19'un neden olduğu çoklu organ yetmezlikleri veya COVİD-19'un kolayca enfeksiyon oluşturmasına neden olan kronik hastalıkları mı yazılmaktadır? Eğer öyleyse COVID-19 ölümlerinin sayısını kim, neye göre belirlemektedir?

2- 2019 Nisan ayının ilk 15 gününde başta salgın hastalıktan olmak üzere tüm Türkiye'de kaç kişi vefat etmişti?

3- 2020 Nisan ayının ilk 15 gününde COVİD-19 ve diğer bulaşıcı hastalık teşhisleri ayrı ayrı belirtilmek üzere, tüm Türkiye'de toplam kaç kişi vefat etmiştir? (Sözcü)

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İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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