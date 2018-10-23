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İYİ Partili Aytun Çıray'dan Ahmet Davutoğlu'na sert tepki: Devlet terbiyem cevabımı sınırlıyor...

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 10:58 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Danıştay'ın Andımız kararı ile ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

İYİ Partili Aytun Çıray'dan Ahmet Davutoğlu'na sert tepki: Devlet terbiyem cevabımı sınırlıyor...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Danıştay'ın Andımız kararı ile ilgili sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Danıştay'ın Öğrenci Andı kararını 'Vesayetçi sistemin yansıması' olarak nitelendiren ve kuvvetler ayrılığı çağrısı yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na Aytun Çıray yine Twitter üzerinden cevap verdi.

Çıray, 'Sayın Davutoğlu, eski başbakan olmanız nedeniyle devlet terbiyem cevabımı sınırlıyor. Siz istifaya davet edildiğinizde demokrasi adına sizi savunduk, siz sustunuz. Birçok yanlışa sessizdiniz. Söz konusu andımız olunca milleti unutup yine ümmetçi damarınız ağır bastı. Ayıptır!' dedi.

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İşte Aytun Çıray'ın o paylaşımı;

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AHMET DAVUTOĞLU NELER SÖYLEMİŞTİ?

Eski Başbakan Davutoğlu, AKP ile MHP arasında da gerilime sebep olan ‘Andımız’ kararıyla ilgili olarak Twitter üzerinden şu paylaşımlarda bulunmuştu:

“Andımız uygulaması, 1930’lu yılların otoriter zihniyetinin bir ürünüdür. Vesayetçi sistem ve zihniyetle yürütülen mücadele çerçevesinde, 2013 yılında pedagojiye aykırı bulunularak kaldırılmıştır. Danıştay’ın yetkisini aşarak yerindelik denetimi yapması, zihniyet ve biçim itibariyle vesayetçi sistemin yansımasıdır. Türkiye’nin çetin mücadeleler sonucunda elde ettiği demokratik kazanımlar hassasiyetle korunmalı, milletimizin enerjisi ayrıştırıcı tartışmalarla harcanmamalıdır.

Son dönemde yargı süreçlerinde yaşanan gelişmeler, demokratik hukuk devletinde kuvvetler ayrılığı ilkesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Devletimiz ve demokrasimiz kritik bir yeniden tanzim sürecinden geçerken devlet adamlarımıza, aydınlarımıza, sivil topluma düşen öncelikli görev, kuvvetler ayrılığının sağlıklı bir şekilde nasıl hayata geçirileceği konusunu önyargılardan uzak ve ortak akıl arayışıyla ele almaktır.”

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İYİ parti Aytun Çıray Ahmet Davutoğlu andımız Danıştay Twitter

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
otur dediğinde oturan, kalk dediğinde kalkan kukla başbakandan ne beklenir.
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