İYİ Partili Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray AK Parti'den adaylığını koydu!

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray, iddialı konuştu. İzmir'de Tarım ve Kredi Kooperatifleri Teşkilatı ile Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nde uzun yıllar görevde bulunan Haldun Çıray, farklı siyasi partilerde de siyaset yaptı. Aday adaylık dosyasını teslim eden Çıray, "Ben doğrudan doğruya gittim, başvurumu yaptım, kimseye ricada bulunmayacağım. Beni Cumhurbaşkanım atasın. Çünkü ben belediye başkanı olmak istiyorum. Herkese rica ederek gelen bir belediye başkanı değil. Cumhurbaşkanı, Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirleyecek. Özgeçmişime baksın, sorsun soruştursun, bir karar versin. Boynum kıldan ince. 'İzmir'in yüzü' falan diyorlar bazı adaylar için. Ben İzmir'in ta kendisiyim" diye konuştu.

"KARDEŞİME BAZEN KIZIYORUM"



Kardeşi Aytun Çıray'ın, AK Parti'den aday adaylık başvurusu yapmasına karışmadığını söyleyen Haldun Çıray, "Biz aramızda sadece memleket meselelerini konuşuruz. Bir şey diyeceğini sanmıyorum. Bana gönülden destek olacağına inanıyorum. Bizde böyle bir tartışma söz konusu olmaz. Ben bizi eleştiriyor diye biraz kızarım ona" dedi.