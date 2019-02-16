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İYİ Parti’li Başkan adayı otelinin yıkılmaması için yolu kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 19:47 | Son Güncelleme

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde İYİ Parti Belediye Başkan adayı kaçak yapısını yıktırmamak için otelin yolunu aracıyla kapattı.Nevşehir Valiliği tarafından Kapadokya Bölgesinde kaçak yapıların yıkılması için yapılan çalışmalar sonrasında İYİ Parti Uçhisar Belediye Başkan adayının da vadide otel inşaatının yıkılacak olması haberinin ardından Belediye Başkan adayı Mehmet Türke otel yolunu kapatarak ekiplerin girmesine engel oldu.31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde İYİ Parti ve CHP’nin Uçhisar’da ortak adayı olan Mehmet Türke’nin kendi aracıyla yolu kapatmasının ardından ise jandarma ekipleri tarafından tutanak tutulduğu öğrenildi.

İYİ Parti’li Başkan adayı otelinin yıkılmaması için yolu kapattı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde İYİ Parti Belediye Başkan adayı kaçak yapısını yıktırmamak için otelin yolunu aracıyla kapattı.
Nevşehir Valiliği tarafından Kapadokya Bölgesinde kaçak yapıların yıkılması için yapılan çalışmalar sonrasında İYİ Parti Uçhisar Belediye Başkan adayının da vadide otel inşaatının yıkılacak olması haberinin ardından Belediye Başkan adayı Mehmet Türke otel yolunu kapatarak ekiplerin girmesine engel oldu.
31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde İYİ Parti ve CHP’nin Uçhisar’da ortak adayı olan Mehmet Türke’nin kendi aracıyla yolu kapatmasının ardından ise jandarma ekipleri tarafından tutanak tutulduğu öğrenildi.

İYİ Parti’li Başkan adayı otelinin yıkılmaması için yolu kapattı

İYİ Parti’li Başkan adayı otelinin yıkılmaması için yolu kapattı

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