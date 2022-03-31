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İYİ Partili Başkan Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıda yeni gelişme! 'Sözlüm var, tahliyemi istiyorum'

31.03.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili görülen mahkemede tutuklu sanıklardan Halit Aytekin "Huzurlarınızda belediye başkanımızdan özür diliyorum. Dışarıda bekleyen bir sözlüm var. Delilleri karartma durumum yoktur. Çok pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi. Bıyık ise duruşmada "Araçtan daha ileride inseydik planlanan suikast gerçekleşecekti" ifadesini kullandı.

İYİ Partili Başkan Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıda yeni gelişme! 'Sözlüm var, tahliyemi istiyorum'

Trabzon'da geçen yıl İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, makam aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Bıyık saldırıdan yara almadan kurtulurken olayla ilgili 3 kişi tutuklanmıştı. Olayla ilgili sanıkların yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklardan 30 yaşındaki Halit Aytekin, "Huzurlarınızda belediye başkanımızdan özür diliyorum. Dışarıda bekleyen bir sözlüm var. Delilleri karartma durumum yoktur. Çok pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Silahlı saldırıya uğrayan Bıyık ise "Araçtan daha ileride inseydik planlanan suikast gerçekleşecekti" ifadesini kullandı.

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SİLAHLI SALDIRIDAN YARA ALMADAN KURTULDU

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, 11 Haziran 2021'de, belediye binasına geldiği makam aracından indiği sırada, Halit Aytekin'in silahlı saldırısına uğradı. 7 metreye yakın mesafeden tabancayla 5 el ateş edilen olayda, makam aracını kendisine siper eden Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Mermiler, belediye binasının camlarına ve çevredeki ATM'ye isabet etti. Belediyeye ait güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası Halit Aytekin yakalandı. Azmettirici olduğu öne sürülen Tolgahan Kılıç (28) ve babası Aykan Kılıç (53) da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Saldırının, ilçede ihalesi iptal edilen çok amaçlı spor salonu inşaatıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Aykan Kılıç, bir süre sonra tahliye edildi.

SANIKLARIN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Soruşturma kapsamında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan, 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya 'tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Tolgahan Kılıç Oltu T Tipi Cezaevi'nden, Halit Aytekin ise Ardahan T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Ayhan Kılıç da duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya Başkan Mustafa Bıyık, çok sayıda parti yöneticisi ve taraf avukatları da katıldı.

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"SÖZLÜM VAR, TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Tutuklu sanıklardan Halit Aytekin, ilk duruşmadaki savunmasında, "Niyetim, başkanın olmadığı bölgeye ateş edip, korkutmaktı. 'Başkan verdiğin sözleri neden tutmuyorsun?' diye bağırıp, kaçmaktı. Bir şekilde bu olaya karıştım. Huzurlarınızda belediye başkanımızdan özür diliyorum. Dışarıda bekleyen bir sözlüm vardır. Delilleri karartma durumum yoktur. Çok pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tolgahan Kılıç ise Halit Aytekin’in eylemi nedeniyle cezaevinde bulunduğunu öne sürüp, olayda azmettirici olmadığını savundu.

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"DAHA İLERİDE İNSEYDİK PLANLANAN SUİKAST GERÇEKLEŞECEKTİ"

Başkan Mustafa Bıyık da tanıklar ve avukatların dinlenmesiyle süren duruşmada, yaşananları anlattı. Kendisinin direkt hedef alındığını, kamera kayıtlarını incelediğinde anladığını kaydeden Bıyık, "Kamera kayıtlarını inceledim. Saldırganın havaya atışı yok. Doğrudan hedef alarak atış yapıldı. Ayrıca saldırgan olayın hemen öncesinde ben araçtan inerken yanımdan geçti ve uzaklaşmadan ateş etti. Şahsı da normal bir vatandaş olarak düşünmüştüm. Telefonla görüşüyordum. Araçtan daha ileride inseydik planlanan suikast gerçekleşecekti" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon İYİ Parti silahlı saldırı
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